Dà fuoco all’ex: preso Ciro Russo/ Donna ricoverata in prognosi riservata a Bari

E’ stato arrestato nella serata di ieri Ciro Russo il 42enne originario di Ercolano, che due giorni fa a Reggio Calabria, aveva dato fuoco alla propria ex compagna, bruciandola con del liquido infiammabile mentre si trovava a bordo della sua auto. Dopo quasi 48 ore di fuga l’aggressore è stato catturato proprio nella città calabrese, in pieno centro storico: Ciro Russo stava mangiando una pizza in un locale di via Melacrino, quasi come se niente fosse. Le forze dell’ordine nelle ultime ore avevano di fatto braccato l’uomo, perquisendo numerose abitazioni di amici nonché i luoghi frequentati dallo stesso, fino a che non sono scattati gli arresti. Una volta finito in manette l’uomo è stato portato presso la questura di Reggio Calabria, e quindi arrestato. Nelle prossime ore ci sarà l’interrogatorio di garanzia che dovrebbe confermare il fermo, nel contempo proseguiranno le indagini anche se la vicenda appare piuttosto chiara. Ciro Russo, tra l’altro, è fuggito dai domiciliari dove si trovava ad Ercolano, in Campania, e tanto basta appunto per convalidare il fermo dello stesso.

DÀ FUOCO ALL’EX: PRESO CIRO RUSSO: DONNA IN PROGNOSI RISERVATA

Intanto la donna vittima della furia folle di Russo, si trova ancora ricoverata presso il centro grandi ustionati di Bari, una struttura specializzata nella cura delle bruciature. La paziente è stabile ma ancora in prognosi riservata, come ha spiegato il primario della stessa struttura, Giuseppe Giudice, intervistato dai microfoni di Storie Italiane, programma di Rai Uno: «La paziente presenta ustioni sul 50% del corpo ed in particolare sul voto e sugli arti, sono delle ustioni profonde quindi la prognosi rimane riservata. Anche se la situazione è stabile e la paziente è vigile bisogna monitorare con estrema attenzione la situazione visto che potrebbe degenerare da un momento all’altro a causa del sopraggiungere di infezioni, il maggior pericolo che questi pazienti corrono. La donna è stata sottoposta ad un intervento chirurgico innovativo che facciamo in pochi centri in Italia, e che consiste nel togliere il tessuto necrotico in maniera selettiva e che favorisce meglio la guarigione». Ma ovviamente il calvario per la povera vittima di ustioni è solo iniziato: «Sicuramente – ha aggiunto e concluso il primario – la signora verrà sottoposta ad altri interventi chirurgici correttivi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA