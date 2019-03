FRANCESCO “FRANK” CALI’/ Ucciso a New York il boss della famiglia Gambino

Come nel classico regolamento dei conti mafioso, Francesco detto Frank Calì è stato ucciso davanti al portone di casa sua a New York, Morto a New York il boss Frank Calì nel quartiere di Todt Hill a Staten Island, noto per l’influenza dei mafiosi verso le 9 e 30 del mattino, raggiunto da sei colpi di pistola al petto. Gli assassini, dicono le testimonianze, sono arrivati a bordo di un furgone, hanno sparato e sono fuggiti. Cala era il capo della famiglia Gambino, antico clan della mafia americana, e era considerato il mediatore di Cosa nostra negli Stat Uniti e Cosa nostra in Sicilia, dimostrazione che la mafia è ancora oggi attivissima nei due paesi, nonostante i tanti arresti. Fino al 2008, quando fu arrestato e scontò dieci mesi di carcere, di lui non si conosceva il volto in quanto non era mai stato fotografato. Era nato a New York nel 1965 da genitori palermitani, membro della mafia sin da piccolo.

COSA NOSTRA A NEW YORK

La famiglia Gambino è una delle cinque che compongono la mafia a New York, in passato considerata la più grande organizzazione criminale americana. Cala era diventato il boss dei Gambino nel 2015 prendendo il posto di Domenico Cefalù, come paravento era l’amministratore di una società di import export di frutta. Era dal 1985 che un boss mafioso non veniva ucciso nella metropoli americana, da quando John Gotti fece uccidere Paul Castellano che era ai tempi a capo dei Gambino. Morto a New York il boss Frank Calì. Gotti fu poi arrestato alla fine degli anni ’90 grazie alla collaborazione di Salvatore Graviano, con l’FBI, che fece dichiarazioni che portarono alla caduta di diversi boss mafiosi. Gotti è morto in prigione nel 2002.

