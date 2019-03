Giulia Sarti, foto e video hard in rete? Sono fake/ M5s “Non vi occupate più di me”

«Basta, non occupatevi più di me: sono state dette troppe menzogne e cattiverie»: questo quanto rende noto Giulia Sarti attraverso gli amici. Nelle ultime ore si è parlato molto della possibile diffusione di foto e video hard privatissimi, che però sarebbero dei fake secondo la polizia postale, con l’ex presidente della Commissione Giustizia alla Camera che ha evidenziato: «Ogni mia parola viene strumentalizzata per far apparire l’opposto della realtà». Nel caos per la vicenda Rimborsopoli, la Sarti è stata al centro di un’inchiesta de Le Iene, con l’ex collaboratore Bogdan Tibusche che ha tenuto a fare chiarezza sul suo ruolo nella vicenda. E le forze dell’ordine sono al lavoro sul caso, con il sospetto che il materiale hot sia gestito da qualcuno molto vicino alla grillina che lo utilizza per ricattarla: il Corriere della Sera sottolinea che non è escluso che siano più persone ad avere le immagini e i video che la ritraggono in pose intime, anche nel corso di incontri con altri politici del M5s.

FOTO VIDEO HARD DI GIULIA SARTI IN RETE: LE REAZIONI DELLA POLITICA

Da Matteo Salvini a Luigi Di Maio, passando per Giorgia Meloni: il mondo della politica si è schierato al fianco di Giulia Sarti per gli sviluppi delle ultime ore, con la possibile diffusione di video e foto hard in rete che ha sdegnato il Parlamento. Federico Pizzarotti, sindaco di Parma ed ex M5s, ha commentato: «E’ una vicenda aberrante, non ha nulla a che vedere con la politica, nulla a che vedere con l’umanità e con l’etica. Piena solidarietà all’onorevole Sarti e a tutte le donne che subiscono atti di questa violenza. Ci sono persone schifose al mondo e noi non possiamo girarci dall’altra parte: dobbiamo combatterle. Sia predisposto e presentato un disegno di legge specifico contro questi atti di violenza». Queste le parole del pentastellato Fabio Massimo Castaldo: «Conosco molto bene Giulia Sarti, per quanto riguarda il tema dei rimborsi se ne sta occupando il Collegio dei Probiviri, ma per tutto quello che le sta accadendo le do la piena, totale e convinta solidarietà. E’ vergognoso tutto ciò che sta subendo, come donna, come parlamentare e come persona sta subendo delle condanne vergognose».

“I VERTICI M5S SAPEVANO TUTTO”

Attenzione però all’inchiesta de Il Foglio di Valerio Valentini, secondo il quale «i vertici del Movimento sapevano dei guai della deputata, ma la promossero lo stesso». Il quotidiano diretto da Claudio Cerasa evidenzia che era sicuramente a conoscenza della situazione Vito Crimi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria. E sarebbe stato un ex amico di Bogdan a rivelare al Movimento 5 Stelle i guai della Sarti. E, sempre relativamente alla nuova diffusione sulle chat di filmati e immagini private appartenenti alla deputata grillina, potrebbe subire un’importante accelerazione l’iter della legge sulla cosiddetta “revenge porn”, ossia la diffusione non autorizzata sulla Rete di contenuti a sfondo sessuale. A sollecitare una svolta anche Silvia Chimienti: «Subito una legge che punisca duramente il revenge porn di cui è vittima in queste ore la nostra Giulia Sarti. Chi sta provando a toglierle la dignità deve pagare caro. Festeggiamo così l’8 marzo».



