Giulia Sarti, foto e video hard/ Boom ricerche di filmini su siti porno: ma sono fake

Dopo settimane a parlare di video hard, presunti o tali, di “immagini 24 ore su 24 nella casa di Giulia Sarti e Andrea Bogdan Tibusche” nei vari servizi de Le Iene hanno di fatto “preparato” il campo a quello che è poi successo nelle ultime ore: si è sparsa la voce e sono giunte le prime immagini sui social di alcuni filmini e video hard e di foto ritraenti la bella deputata M5s, accusata di aver “finto” i bonifici per il Movimento 5 Stelle facendo esplodere il caso Rimborsopoli svelato proprio dal programma di Italia 1. In poco tempo social, siti online, siti e portali porno, vengono letteralmente invasi dalle ricerche “Giulia Sarti video hard” esattamente come avvenuto, se ricordate, anni fa col caso Tiziana Cantone (che poi drammaticamente si tolse la vita in una spirale di vergogna e infamia gettatele addosso dopo la diffusione di quei video) e poi con Diletta Leotta. In quei casi però le immagini erano vere, mentre nel caso di Giulia Sarti sono tutti completamente fake: «Stanno circolando due tipi di cose. Le vecchie foto dell’onorevole Sarti, a suo tempo rubate dall’hacker, e ora nuovamente in circolo, magari da qualcuno che le aveva conservate e che ora, visto che si è tornati a parlare dell’argomento, le ha nuovamente distribuite. E poi c’è un filmato fake, un video con una ragazza dai capelli mori che non c’entra nulla con la Sarti, non è lei e nemmeno gli somiglia, che si accoppia con un tizio e viene filmata con un cellulare», ha spiegato oggi a Un Giorno da Pecora l’inviato delle Iene Filippo Roma che sta seguendo l’intero caso Sarti-Rimborsopoli M5s.

LE REAZIONI POLITICHE, MA IL VIDEO È UN FAKE

Proprio ieri sera è uscito il video (cancellato domenica ma riproposto poi martedì) dell’intervista di Roma all’ex fidanzato di Giulia Sarti Bogdan Tibusche il quale, senza dirlo apertamente e mai con “chiarezza”, ha fatto intendere che nelle riprese delle telecamere installate nella loro casa avrebbero potuto esserci diversi incontri politici e non solo. Il video hard emerso in queste ore è stato inviato e buttato sui social da qualcuno che maliziosamente vuole colpire la deputata: come spiega Next Quotidiano, «come è spesso successo in questi anni, cercando di macchiare la sua reputazione attraverso una macchina del fango». La ragazza mora nei video è molto simile alla deputata M5s ma non è lei, come si può evincere dai tatuaggi visibili nelle immagini osé e che invece non ci sono sulla “reale” Giulia Sarti. «Con riferimento a notizie relative alla possibile circolazione di immagini molto personali della deputata M5s Giulia Sarti, il Garante per la privacy richiama l’attenzione dei mezzi di informazione al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e del codice deontologico dei giornalisti», spiega il Garante della Privacy dopo l’esplosione della polemica. «Voglio manifestare con forza la mia solidarietà a Giulia Sarti per il vergognoso atto di cyber-bullismo ai suoi danni. Non ho parole per esprimere il mio totale disprezzo per chi ha organizzato un attacco così infame», scrive su twitter Mara Carfagna. Anche Laura Boldrini scatta sui social e prosegue la sua battaglia «Quello che sta accadendo a #GiuliaSarti è indecente, a lei va la mia solidarietà. Non si può tollerare la diffusione di immagini intime senza il consenso della persona interessata. Basta #RevengePorn». Il problema è che quei filmini sono falsi, totalmente, e come spesso accade si alza un polverone senza ben sapere gli esatti termini della vicenda.

