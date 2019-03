Imane Fadil, morta la testimone del caso Ruby/ Procura indaga per omicidio

Caso Ruby, morta la testimone Imane Fadil: la marocchina di 34 anni era ricoverata da un mese all’ospedale Humanitas di Milano, la Procura ha aperto un’indagine per omicidio. Come riportano i colleghi de Il Fatto Quotidiano, la Fadil era una delle testimoni chiave del processo che vede tra gli imputati l’ex premier Silvio Berlusconi e a gennaio aveva chiesto di costituirsi parte civile. E gli inquirenti vogliono fare luce sul misterioso decesso: prima di morire, la modella ha affermato a avvocati e familiari di essere stata avvelenata. Ricoverata dal 29 gennaio 2019 nella struttura ospedaliera meneghina, la giovane è morta lo scorso 1 marzo ma la notizia è stata resa pubblica solo nelle scorse ore dal procuratore capo di Milano Francesco Greco.

AMINE FADIL E’ MORTA, TESTIMONE CHIAVE DEL PROCESSO RUBY TER

Imane Fadil aveva a più riprese detto di temere di essere stata avvelenata e il procuratore capo Greco ha parlato di «diverse anomalie nella cartella clinica». E’ stato disposto l’esame autoptico, «dovrebbe essere seguito a breve»: «Sono in corso gli accertamenti sui campioni di sangue prelevati durante il ricovero non si può escludere nessuna pista visto che dalla cartella clinica non emerge nessuna malattia specifica». Prosegue Greco, come riporta Il Fatto Quotidiano: «Fadil durante il ricovero ha telefonato ad alcune persone, il fratello e l’avvocato, sostenendo di essere stata avvelenata. Stiamo sentendo i testimoni, verranno sentiti anche i medici dell’Humanitas, e abbiamo disposto l’acquisizione dei suoi oggetti personali», a partire dal libro che la modella trentaquattrenne stava scrivendo, la cui bozza è stata sequestrata.

