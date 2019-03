Voti di scambio in Sicilia, 96 indagati/ Anche l’ex presidente Totò Cuffaro

96 avvisi di garanzia emessi dalla procura della repubblica di Palermo, a seguito di un’indagine riguardante un sistema articolato di scambio di voti. A Termine Imerese, nota cittadina del palermitano, protagonista tra l’altro recentemente dello scandalo della Blutec, le elezioni regionali del 2017 e le comunali dello stesso anno sono state interessate da favoritismi e promesse di posti lavoro in cambio appunto di voti in favore o contrari. Gli avvisi di garanzia, che fanno da preambolo ad una richiesta di rinvio a giudizio, riguardano assessori regionali, sindaci, deputati e amministratori comunali, come sottolinea l’edizione online di Repubblica. Fra i nomi di spicco finiti nell’inchiesta, l’ex presidente della Sicilia Totò Cuffaro, che ha già scontato una condanna di 7 anni per favoreggiamento alla mafia, uscito di galera nel 2015. Fra gli altri politici rilevanti sotto indagine, l’assessore regionale Toto Cordaro, gli ex coordinatori della Lega in Sicilia Alessandro Pagano e Angelo Attaguile, il candidato del Pd alle regionali, Giuseppe Ferrarello, e il sindaco di Termini Imerese, Francesco Giunta, (centro destra).

VOTI DI SCAMBIO IN SICILIA, 96 INDAGATI

L’indagine è partita due anni fa a seguito delle polemiche nate dopo la candidatura del leghista Mario Caputo, non candidabile per una condanna per abuso d’ufficio. Attorno all’elezione vi sarebbe stato un sistema di scambi e di promesse, a cominciare da posti di lavoro, promozioni agli esami di maturità, ammissioni ai test di facoltà dell’università a numero chiuso. Un sistema che avrebbe coinvolto trasversalmente numerosi politici locali, facenti parte di ogni schieramento. L’indagine, conclude Repubblica, ha anche casualmente accertato alcune irregolarità riguardanti il primo cittadino di Termini, indagato per uso improprio di mezzi dell’autoparco comunale, nonché di casi di assenteismo da parte dei dipendenti comunali della stessa amministrazione. L’indagine è stata condotta dal pubblico ministero Annadomenica Gallucci e conferma di fatto quanto già scovato da Le Iene a novembre del 2017.

