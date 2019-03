Valerio Nobili, morto il luminare del Bambino Gesù/ Un malore mentre andava in bici

E’ morto Valerio Nobili, considerato uno dei più grandi patologi al mondo. Docente presso il corso di specializzazione di Pediatria della Sapienza, e medico responsabile delle Unità di Malattie Epatometaboliche e della Ricerca Malattie Epatiche all’ospedale di Roma Bambino Gesù, è deceduto a seguito di un malore. Come riferisce l’edizione online de Il Messaggero, Nobili era in sella alla sua bicicletta, stava transitando sui binari del tram 19, quando si è sentito male, accasciandosi. Una pattuglia dei vigili urbani del II Gruppo è intervenuta celermente dopo aver assistito all’episodio praticamente in diretta, ma per il luminare non vi è stato nulla da fare. Quando l’ambulanza è giunta sul posto il medico era già morto, e ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. La morte improvvisa è giunta nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 marzo, attorno alle ore 15:00 in quel di piazza Thorvaldsen a Roma. Nobili, che avrebbe dovuto compiere 53 anni il prossimo mese di aprile, non aveva con se i documenti, e solamente nel tardo pomeriggio è stato identificato e i famigliari avvisati.

VALERIO NOBILI, MORTO IL LUMINARE DEL BAMBINO GESÙ

«Valerio Nobili – le parole di una collega – era considerato un punto di riferimento di tutti i pediatri romani e italiani per quel che riguarda le patologie del fegato e, in particolare, della steatosi epatica pediatrica». Sposato ma senza figli, aveva dedicato la sua vita al lavoro e alla scienza. Laureatosi e specializzatosi presso la prestigiosa università La Sapienza di Roma, nel 1993 si era trasferito all’ospedale St. Thomas di Londra, dove aveva lavorato come ricercatore, mentre nel 1999 aveva iniziato il suo impiego presso il Bambino Gesù. Era membro dell’American Association Study Liver Disease, dell’European association for the study of the liver, dell’European Society Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition, dell’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato e della Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica. «Valerio – fanno sapere le persone che lavoravano con lui – era una persona speciale, geniale e buona, che aiutava tutti e faceva tanta beneficenza per aiutare i suoi piccoli ricoverati».

