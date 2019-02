MEDICO UCCISO DA MISTERIOSO BATTERIO/ Padova, Salvatore Albanese: sembrava influenza

Salvatore Albanese, medico molto noto in quel di Padova, è stato annientato e ucciso da un misterioso batterio nel giro di una settimana. Sembrava una brutta influenza, un virus che lo aveva colpito sul posto di lavoro e lo aveva convinto però a rivolgersi all’ospedale di Cittadella. Nel giro di poche ore, però, la situazione è letteralmente precipitata: Albanese si è ritrovato ricoverato nel reparto di rianimazione della struttura sanitaria e non vi è più uscito, se non da morto. Il decesso è avvenuto la sera del 14 febbraio, gettando nello sconforto tutti i parenti, gli amici e i colleghi di un professionista molto apprezzato in città. Albanese, come riportato da Fanpage, era conosciuto per essere “uno degli antesignani dell’accoglienza ai familiari dei pazienti che vengono da lontano per affidarsi alle cure ospedaliere”.

MEDICO UCCISO DA BATTERIO MISTERIOSO IN UNA SETTIMANA

La morte di Salvatore Albanese è arrivata in maniera del tutto inaspettata: un misterioso batterio lo ha stroncato nel giro di una settimana senza un apparente perché. Sui social si leggono diversi commenti di questo genere:”Ho conosciuto Salvatore qualche anno fa. Salvatore amava la nostra terra ma soprattutto le persone. Anche noi gli abbiamo voluto bene e continueremo a seguire i suoi insegnamenti ma soprattutto la sua opera. Grazie Salvatore”. Il medico era presidente dell’associazione Cilia, che ha voluto ricordarlo con queste parole:”Per tutti noi Salvatore è un vero padre per come ci ha sempre mostrato una affezione a Cristo, nel carisma del Movimento, piena di passione e tenacia. Una fede in Gesù che ha sempre costretto tutti noi a fare i conti con la concretezza della Sua Presenza nella fragilità dei nostri rapporti, nelle circostanze personali e in quelle della vita dell’Associazione”.

