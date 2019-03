Nunzia Maiorano/ Uccisa dal marito per una carezza rifiutata (Amore Criminale)

L’omicidio di Nunzia Maiorano sarà al centro della nuova puntata di Amore Criminale, in onda questa nella prima serata di oggi su Raitre. Nunzia fu uccisa il 22 gennaio del 2018 dal marito Salvatore Siani nella sua abitazione a Cava dè Tirreni in provincia di Salerno, al culmine di un terribile litigio. Furono 47 in tutto le coltellate inflitte dall’uomo, una delle quali alle spalle, nei brutali frangenti in cui si consumò l’omicidio. Prima di farlo colpì la moglie al volto, ripetutamente e con violenza, rompendole il setto nasale e devastandole uno zigomo. La verità choc, come rammenta Repubblica.it, emerse dall’autopsia eseguita sul cadavere di Nunzia pochi giorni dopo la sua morte e dalla quale emerse che il delitto fu compiuto usando più armi da taglio. Nell’abitazione in cui si consumò la sua uccisione, furono sequestrate ben quattro armi. Furono le urla della vittima ad attirare la madre e la vicina di casa che allertarono prontamente i Carabinieri. Al loro arrivo però, per Nunzia non c’era più nulla da fare mentre l’uomo, il 48enne barbiere di Cava, fu arrestato in stato di choc e con diverse ferite sul petto che fecero pensare in un primo momento al tentativo di suicidio.

NUNZIA MAIORANO, L’OMICIDIO BRUTALE

Secondo le prime testimonianze raccolte dagli inquirenti, Nunzia Maiorano già da tempo non tollerava più i presunti comportamenti violenti del marito Salvatore Siani ed era ormai decisa a lasciarlo. Un femminicidio simile a molti altri, dunque, con un copione che si ripete tristemente e che questa volta ha visto vittima una giovane madre di due ragazzini di 15 e 9 anni e di un bimbo di 5 anni, spettatore – suo malgrado – della terribile tragedia. Anche le sue testimonianze sono state utili nell’ambito del processo di primo grado a carico del marito, permettendo al giudice di giungere alla sua sentenza di condanna. Il processo si è svolto a partire dallo scorso luglio con il rito abbreviato. Il giudice ha esaminato i soli elementi raccolti in fase di indagine per poi emettere il suo verdetto giunto lo scorso 23 luglio. Il marito Salvatore fu condannato a 30 anni di carcere come richiesto dal pm Roberto Lenza, ovvero il massimo della pena prevista dal rito scelto. Il Gup Gustavo Daniese però, nell’emettere la sentenza non riconobbe la premeditazione e la futilità dei motivi.

LA CONDANNA DEL MARITO SALVATORE SIANI

Lo scorso ottobre sono state depositate le motivazioni della sentenza di primo grado per l’omicidio di Nunzia Maiorano: non si trattò di un delitto premeditato né scaturito da un raptus di gelosia. Secondo il giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, Salvatore Siani si macchiò del reato di omicidio volontario avvenuto nella casa della madre di Nunzia, dopo aver accompagnato a scuola due dei suoi tre figli. L’uomo voleva riconciliarsi con la moglie, dalla quale era separato formalmente da diversi mesi. Nunzia però si rifiutò di acconsentire all’ennesima richiesta di riconciliazione, provocando così la reazione rabbiosa del marito. Prima fu schiaffeggiata, poi presa a morsi e quindi colpita con un coltello a serramanico che l’uomo aveva con sé. A far cadere la premeditazione il fatto che l’uomo avesse in casa anche una pistola senza tuttavia usarla per il suo scopo. “Il motivo del delitto va ricercato nella crisi del rapporto coniugale in sé e negli effetti che ne sarebbero derivati”, scrive il Gup, che ha escluso anche che a muovere il marito nella sua follia omicida vi fossero sentimenti di gelosia. Il sospetto dell’uomo è che la moglie avesse un amante. Ancora più raccapricciante cosa spinse l’uomo a perdere la testa: il rifiuto della moglie ad una sua carezza. Lo riporta IlPortico.it citando le parole del Gup: al rifiuto della donna, l’uomo diede “via libera ai suoi sfoghi”, accoltellandola a morte. “Una lite banale provocò l’omicidio. La donna si era limitata a dire all’uomo di andar via di casa”, si legge nelle motivazioni della sentenza di condanna. Nessun valore per il pentimento, “espresso per fini utilitaristici, per uno sconto di pena”.



