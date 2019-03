Luciano Zazzeri, morto chef stellato de La Pineta/ Suicidio? Corpo nel garage di casa

Luciano Zazzeri, chef stellato toscano e proprietario del noto ristorante La Pineta di Marina di Bibbona, in provincia di Livorno, è stato trovato morto nella casa dei genitori. A darne notizia oggi è Il Fatto Quotidiano che spiega come il ritrovamento choc che segna un grave lutto nel mondo della ristorazione, è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 17 marzo, intorno alle 18.30. Il suo corpo esanime è stato rinvenuto nel garage dell’abitazione di famiglia e dalle prime indiscrezioni pare che l’ipotesi più accreditata sia quella del gesto volontario, quindi del suicidio. Zazzeri aveva 63 anni e lascia due figli, Andrea e Daniele, che lavoravano con lui in cucina. Il suo ristorante era molto celebre soprattutto per aver ospitato negli anni personaggi famosi sia nel mondo dello spettacolo che della politica, da Mick Jagger a Beppe Grillo. Alle spalle, lo chef si lascia una carriera lunga 25 anni e caratterizzata da grandi successi professionali. Il più importante, al quale aveva dedicato una vita intera, proprio la sua “Baracca”, ovvero La Pineta.

LUCIANO ZAZZERI È MORTO: LA SUA LUNGA CARRIERA

La morte di Luciano Zazzeri ha colpito l’intero mondo della ristorazione anche alla luce dell’età dello chef stellato e dalle dinamiche che sembrerebbero confermare il suicidio dietro la sua scomparsa. Zazzeri sarà certamente ricordato come un grande interprete del mare italiano. Da tempo poteva fregiarsi della Stella Michelin seppur abbia sempre scelto di restare lontano dall’immagine patinata che oggi molti chef hanno assunto anche grazie alle loro presenze in tv. In tanti, amici e commensali ma anche colleghi, oggi lo ricordano come un “affabulatore cordiale” capace di far sentire a casa propria tutti coloro che si sedevano alla sua tavola. Non è un caso se il Financial Times lo definì come “l’unico ristorante italiano da testare” all’interno della sua top ten dei migliori locali del 2013. A renderlo speciale, il suo modo di mischiare e ricercare le materie prime che riuscì a fare scuola e ad entrare nelle migliori guide dei grandi chef.

