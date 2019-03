Napoli, mamma aggredita da marito della maestra/ Presunto atto di violenza sul figlio

Napoli, una mamma viene aggredita dal marito della maestra del figlio dopo aver chiesto chiarimenti a quest’ultima in merito a una presunta violenza ai danni del figlio di 6 anni: arriva dall’Istituto Comprensivo Campo del Moroncino Umberto I della città partenopea l’ennesimo episodio di violenza che vede coinvolto genitori o insegnanti. Al momento tuttavia i contorni della vicenda non sono ancora chiari ma pare che la donna si sia recata dalla maestra elementare di matematica per chiedere spiegazioni sull’accaduto (che comunque deve essere ancora appurato) e tutto ad un tratto è stata aggredita dal compagno dell’insegnante: a quanto si apprende l’episodio sarebbe avvenuto lo scorso lunedì e avrebbe visto protagonista la signora Anna Pignotti a cui è stato riferito da un’altra mamma che il figlio Antonio sarebbe stato spinto dall’insegnante, prima di essere schiaffeggiato per due volte per essersi rifiutato di contare fino a 20.

LA PRESUNTA AGGRESSIONE ALLA MADRE DELL’ALUNNO

Quello che al momento si configurerebbe come un doppio episodio di violenza (ai danni prima del piccolo di 6 anni e successivamente delle mamma) adesso è oggetto di una indagine interna da parte dei vertici dello stesso Istituto Comprensivo elementare di Napoli di Piazza Guglielmo Pepe: la Pignotti, preoccupata dal resoconto fornitole da un’altra mamma, si sarebbe recata a scuola per un colloquio con la maestra di matematica e a questo avrebbe partecipato pure il marito della donna che al culmine della discussione l’avrebbe aggredita costringendola a rivolgersi al più vicino ospedale di zona per curare alcuni graffi e ferite riscontrate sul suo viso e il collo. In attesa degli esiti dell’indagine promossa dal preside dell’Istituto, va registrata la versione dell’insegnante che sostiene invece che ad aggredirla per prima sarebbe stata la madre dell’alunno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA