Torino, sesso e droga con 14enne: arrestata/ L’amico “Perché l’hanno rinchiusa?”

Si trova ancora in carcere l’infermiera di 42 anni che è stata arrestata in quel di Leini, in provincia di Torino, accusata di aver fatto sesso e di aver consumato droga con un 14enne. L’interrogatorio di garanzia si terrà solamente nella giornata di mercoledì 20 marzo, domani, e a quel punto si deciderà se la donna dovrà rimanere dietro le sbarre o potrà tornare nella sua abitazione. Intanto emergono nuove testimonianze, come quella di un amico della stessa infermeria, ascoltato dal programma Storie Italiane su RaI Uno: «Bisogna stare attenti, essere chiari e scoprire la verità fino in fondo: chi sbaglia paga, ma facciamo chiarezza». L’uomo non condanna a prescindere l’amica: «La conosco molto bene da anni, so che lavoro fa, conosco bene la famiglia, è una donna molto sensibile». Pare che la 42enne sia separata, e le due figlie siano con il padre: «In paese ne parlano tutti – ha aggiunto l’amico – io le ho fatto presente che circolavano queste voci ma lei mi ha detto che non sono vere: faccio fatica a credere ad una cosa del genere».

TORINO, SESSO E DROGA CON 14ENNE: ARRESTATA

L’amico dell’infermeria ha ribadito: «E’ vero, ci sono delle prove, ma toccherà eventualmente ai giudici confermarle. E’ vero anche che se la procura ha deciso di arrestare una donna madre di due figli, probabilmente qualcosa in mano ha». Secondo l’uomo la giustizia è stata fin troppo tempestiva in questo specifico caso: «Molte persone vanno ai domiciliari solo dopo il processo, perché lei l’hanno portata subito in carcere?». Intanto emergono altri particolari sulla vicenda, con il 14enne che avrebbe conosciuto l’infermiera durante un incontro nell’ospedale dove la stessa lavora. I due avrebbero iniziato una relazione clandestina confermata dalle chat agli atti: “Ti amo alla follia”, “Copriti, io sono più tranquilla… è come se ti scaldassi io, ok?”; “È stato meraviglioso, mai fatto sesso così bello”; “Bello come toccare una dea”; “Auguri amore +9 mesi ti amo”. La donna è accusata di adescamento di minorenne nonché di detenzione e cessione di stupefacenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA