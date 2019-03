Torino, sesso e droga con un 14enne/ Arrestata 42enne “Atti sessuali e stupefacenti”

Una donna quarantenne è stata arrestata perché colpevole di aver fatto sesso e consumato droga con un 14enne. La vicenda ci giunge dal Piemonte, e precisamente da Leini, comune di circa 16mila abitanti in provincia di Torino. Le forze dell’ordine hanno scoperto che la donna di 42 anni, residente nel torinese, aveva una relazione con un ragazzino adolescente, un 14enne che era l’amico della propria figlia. I due, oltre a consumare rapporti sessuali, facevano anche uso di droga nei loro incontri (non è però specificato se pesante o leggera), fatto sta che i carabinieri della compagnia locale hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, con l’accusa di atti sessuali con un minore e cessione di stupefacente. Dopo le indagini eseguite dai carabinieri di Leini e coordinate dalla procura di Ivrea, si è scoperto che la relazione fra la 42enne e il 14enne sarebbe inizia a dicembre del 2017, per poi concludersi a gennaio del 2019, due anni dopo.

TORINO, SESSO E DROGA CON UN 14ENNE: ARRESTATA 42ENNE

Non è ben chiaro, però, se il ragazzino avesse 14 anni al momento dell’inizio della relazione o meno, fatto sta che per la donna sono subito scattate le manette in particolare per la vicenda della droga. Mistero anche sulla scoperta della relazione clandestina: chi l’ha segnalata ai carabinieri? Tutte domande a cui gli inquirenti daranno una risposta nelle prossime ore, quando la vicenda si arricchirà di particolari. Una notizia che scuote Leini e che arriva a pochi giorni da un altro episodio pressoché simile che ha scandalizzato l’Italia intera, quello dell’infermeria e insegnante di ripetizione che aveva una relazione con un ragazzino, anch’egli 14enne, e che cinque mesi fa ha partorito un bambino dallo stesso. Per la donna 35enne non sono al momento ancora scattate le manette, ma le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di capire nel dettaglio tutte le persone coinvolte in questa stramba storia.

