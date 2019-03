Marcia antirazzista a Milano/ “People” sfida il governo, “siamo 200mila”

Non è una marcia come le altre, quella antirazzista dal titolo “People-Prima le persone” che ha preso il via oggi alle ore 14 da via Palestro (angolo corso Venezia) a Milano e diretta in piazza Duomo. C’è chi la descrive come una festa colorata, chi non nega il suo significato politico di sfida al governo e chi, come il sindaco meneghino Beppe Sala la interpreta come un “momento spartiacque per la società”, non solo milanese ma italiana. Bastano queste poche definizioni per rappresentare la riuscita di una marcia pacifica la cui riuscita è andata ben oltre ogni più rosea aspettativa degli stessi organizzatori. Pierfrancesco Majorino, assessore comunale alle Politiche Sociali, che su Twitter ad un’ora dal via della manifestazione ha esultato:”Siamo 200mila! Corteo allegro, festoso e tranquillo, di tutti i colori”. Un risultato importante che ottiene il duplice obiettivo di superare il traguardo del 20 maggio del 2017 (100mila persone in piazza a Milano) e soprattutto i 50mila arrivati in piazza del Popolo a Roma per il raduno #primaglitaliani di Matteo Salvini.

POLITICI E VIP IN PIAZZA

Tantissimi i volti noti che hanno voluto prendere parte alla marcia antirazzista in corso in questi minuti a Milano. Per quanto riguarda il mondo politico, la presenza è soprattutto legata al mondo del centrosinistra: ad affiancare Beppe Sala sono stati infatti l’ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, l’ex segretario Pd, Pier Luigi Bersani, i presidenti di Toscana e Lazio, Enrico Rossi e Nicola Zingaretti, oltre che il radicale Marco Cappato. Decine di carri musicali, striscioni, bandiere, stanno accompagnando il festoso svolgimento di un corteo che vede al suo interno la partecipazioni di molti volti noti dello spettacolo italiano come Claudio Bisio, Malika Ayane, Silvio Soldini, Giobbe Covatta, Luca Bigazzi, Amelia Monti e Lella Costa. In mezzo alle famiglie e ai tanti giovani c’è anche Ornella Vanoni:”Perché tutto questo odio? Spero che questa piazza abbia un senso siamo qui per dire che non siamo razzisti. Una città importante come Milano deve diventare multietnica come lo sono Parigi e New York”.

