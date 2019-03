Blocca autobus pieno di studenti e prova a dargli fuoco/ Milano, uomo arrestato

Momenti di terrore quelli vissuti pochi minuti fa sulla strada provinciale 44 Paullese, nel Milanese, in via della Liberazione, dove un uomo ha bloccato un pullman che era pieno di studenti tentando di dargli fuoco. Lo riferisce La Repubblica, sottolineando che i fatti si sono verificati quando erano da poco passate le ore 12 di oggi, mercoledì 20 marzo 2019. L’uomo, che è stato arrestato dai carabinieri, da quel che si apprende si trovava a bordo dello stesso pullman della scolaresca quando, senza dare alcun preavviso, si sarebbe alzato dal suo posto e avrebbe iniziato a cospargere l’autobus di liquido infiammabile con l’intento di appiccare il fuoco. I motivi del gesto posto in essere dall’uomo non sono stati ancora resi noti dalle autorità intervenute sul posto.

BLOCCA AUTOBUS PIENO DI STUDENTI E PROVA A DARGLI FUOCO

Facile immaginare che a bordo del pullman di linea su cui viaggiava una scolaresca si sia immediatamente scatenato il panico quando un uomo, per motivi ancora da chiarire, ha tentato di appiccare le fiamme con a bordo gli studenti. Secondo quanto riportato da La Repubblica, sul posto si sono recati prontamente i carabinieri, che sono riusciti a fermare l’uomo poco dopo all’altezza di San Donato. Sulla strada provinciale 44 Paullese, nel Milanese, per la precisione in via della Liberazione, sono arrivati anche i soccorsi del 118: mobilitato in via precauzionale anche l’elicottero. Da quanto si apprende, però, per fortuna i sanitari dell’ambulanza non hanno ravvisato la necessità di intervenire dal momento che tutti i passeggeri risulterebbero illesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA