Video, sequestra e dà fuoco a scuolabus con 51 studenti/ Milano, alunno sventa strage

Terrore per 51 giovani studenti di una scuola media di Crema, che questa mattina si sono ritrovati loro malgrado protagonisti di un momento di vera follia a Milano, mentre erano a bordo di un autobus. L’autista del mezzo, un senegalese di origine ma italiano dal 2004, ha sequestrato l’autobus sul quale viaggiavano ben due classi di allievi e lo ha dirottato in direzione Milano piuttosto che trasportare i ragazzi a scuola dopo un’attività sportiva che si era svolta all’aperto. Quindi ha forzato un blocco ed ha dato fuoco al mezzo, scatenando il panico. Nessuno degli studenti fortunatamente è rimasto ferito in modo grave ma lo choc è stato grande. In codice giallo, come riferisce SkyTg24, uno degli autisti a bordo. L’autore del gesto è stato arrestato per tentata strage ma non si esclude l’ipotesi di terrorismo, come spiega il procuratore di Milano Francesco Greco. Prima di appiccare il fuoco, l’autista avrebbe annunciato l’intenzione di suicidarsi, urlando: “Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo”. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, sarebbe stato uno dei ragazzini che era a bordo a dare l’allarme sventando la strage, dopo 40 minuti di puro terrore. Una telefonata che si è rivelata provvidenziale e che ha portato all’arresto dell’autista 47enne.

SEQUESTRA E DÀ FUOCO A BUS CON 51 STUDENTI, I VIDEO

Poteva avere un epilogo tragico quanto accaduto oggi nei pressi di Milano. “La cosa importante è la felice risoluzione di un evento, che poteva portare a un epilogo tragico, grazie al coraggio dei ragazzi che sono stati veramente bravi”, il commento di Luca De Marchis, comandante provinciale dei Carabinieri del capoluogo lombardo. A parlare ai microfoni di Repubblica è stato proprio il ragazzino-eroe che ha dato l’allarme chiamando i suoi genitori: “Eravamo tutti molto spaventati”, ha esordito il giovane studente. “Lui ha svuotato queste taniche di benzina per terra, ci ha legato tutti e ha sequestrato tutti i telefoni in modo che non chiamassimo la polizia”, ha aggiunto. Uno dei telefoni del suo compagno è però caduto a terra: “Allora mi sono tolto le manette, facendomi anche un po’ male, poi ho preso il telefono e abbiamo chiamato carabinieri e polizia”, ha spiegato. Un gesto eroico che ha evitato il peggio. Intanto sui social giungono i primi video relativi a quei concitati momenti.

#Milano, un pregiudicato di origine senegalese sequestra un autobus con una scolaresca sulla #Paullese e appicca il fuoco: fermato. 14 intossicati, 12 sono bambini. Nessun ferito. Le immagini pic.twitter.com/SPB0mZDamX — Sky tg24 (@SkyTG24) 20 marzo 2019

#Milano, autista dirotta autobus e appicca le fiamme: terrore per 51 studenti.

Forze dell’Ordine al lavoro intervenuti i Vigili del Fuoco, tutti salvi #sandonatomilanese VIDEO

#milano #autobus pic.twitter.com/wx0rjWeVqI — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) 20 marzo 2019





