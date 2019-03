Umberto Ranieri, morto l’artista di strada/ Era stato aggredito con un pugno a Roma

E’ morto Umberto Ranieri, l’artista che era stato aggredito domenica sera a Roma. Il 53enne di origini abruzzesi, era stato colpito in Largo Preneste, nella capitale, poi trasportato in condizioni gravissime in ospedale. Dopo tre giorni di agonia purtroppo è giunta la notizia del suo decesso, una notizia che lascia basiti soprattutto perché lo stesso artista di strada sarebbe stato picchiato senza alcun apparente motivo. Ranieri stava infatti parlando con alcuni giovani quando uno di questi, improvvisamente, lo ha colpito con un violento punto in pieno volto. Dopo il colpo subito il 53enne ha perso l’equilibrio ed è caduto per terra, sbattendo violentemente la testa. Soccorso e portato in ospedale in condizioni disperate, l’uomo è morto dopo circa 72 ore. Le forze dell’ordine sono ora alla ricerca del ragazzo che ha colpito la vittima, sia ascoltando i testimoni che hanno assistito alla terribile scena, sia attraverso l’ausilio dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

AGGREDITO CON UN PUGNO A ROMA: MORTO UMBERTO RANIERI

Stando a quanto riferisce la trasmissione di Rai Tre, “Chi l’ha visto?”, nella vicenda sarebbero coinvolti più di un giovane, che ora la polizia sta cercando di individuare. Nelle scorse ore, prima della morte del 53enne artista, la tv pubblica aveva intervistato il padre dello stesso, che aveva spiegato il lacrime: «Mio figlio è sempre stato una persona sincera, non ha mai fatto male a nessuno, apprezzato da tutti. E’ stato massacrato di botte senza alcun motivo, non è possibile che una persona cammini per strada e muoia: si ammazza uno così? L’episodio si è verificato attorno alle 7 e mezza di sera, visto che l’ospedale mi ha chiamato alle 8 di sera dicendomi che mio figlio era stato aggredito: sono rimasto così scosso». Il padre poi chiude e ribadisce: «E’ stato massacrato senza motivo, chiedo a qualsiasi persona abbia visto qualcosa di parlare, di denunciare, di fare sapere alle forze dell’ordine, voglio giustizia».

