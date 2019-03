Maria Antonietta bruciata dall’ex a Reggio/ “Usai una pozzanghera per spegnermi”

Maria Antonietta, la donna di Reggio Calabria che è stata bruciata lo scorso 12 marzo dall’ex marito, è stata intervistata dai microfoni di Storie Italiane, programma di Rai Uno. La donna ha raccontato quei drammatici attimi mentre Ciro Russo gli gettava addosso del liquido infiammabile provocandole ustioni sul 50% del corpo: «Mi ha speronato con la sua auto, poi mi ha buttato della benzina addosso e mi ha detto “muori”». L’aggressione si è divisa in due diverse fasi, prima nella macchina e poi dopo: «Ha aperto la portiera della macchina – ha proseguito la povera Maria Antonietta – poi ha buttato del liquido infiammabile dentro, e mi ha detto “muori”: io ho iniziato a sentire un calore strano, quindi ho aperto lo sportello e sono scappata fuori». A quel punto, però, Ciro Russo ha inseguito l’ex moglie: «Sono scappata davanti a lui e mi ha buttato la benzina sul volto e mi ha detto nuovamente “muori”: ho spento il mio viso nella pozzanghera, mi sono rotolata dentro, e poi mi sono spogliata per strada, togliendomi i vestiti».

MARIA ANTONIETTA, DONNA BRUCIATA DALL’EX A REGGIO CALABRIA

La donna ha poi trovato riparo, soccorsa da alcune persone che hanno assistito alla scena: «Appena mi sono specchiata ho visto com’ero, ma pur vedendo le mie condizioni ho pensato “Ce l’ho fatta”». Maria Antonietta ha subito avvisato la polizia, dicendo loro di temere per i suoi figli nonché per i genitori: «Lo conosco troppo bene, sapevo che prima o poi sarebbe finita così. Quella mattina, quando mi sono vista speronare con la macchina, ho chiamato la polizia dicendo che mi avrebbe ammazzata, che sarebbe arrivata la mia ora. Che cosa gli direi ora? Nulla, non merita nessuna domanda. Non mi ha mai permesso di vivere una vita tranquilla, lo sapevo, era solo una questione di tempo». La donna si era in parte un po’ illusa quando l’ex marito era finito ai domiciliari ad Ercolano, a 400 km di distanza, ma tale misura preventiva non è bastata: «Non ha mai accettato la fine del nostro rapporto, era bipolare, a volte diceva “ti amo”, a volte “sei una m*”. Una persona instabile ma non pazza, ho visto la sua lucidità mentre agiva, un pazzo non sarebbe stato capace di farlo».

