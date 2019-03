Prato, figlio con un 14enne/ La prof si è separata? Il Marito “Rapporto pessimo”

Torna d’attualità il caso di Prato dove la prof e operatrice sociosanitaria trentenne ha partorito un figlio da un 14enne a cui dava ripetizioni. Il test del dna, effettuato negli scorsi giorni, aveva confermato la paternità del nascituro, una notizia che ovviamente aveva sconvolto l’opinione pubblica, a cominciare dai genitori del ragazzino, all’oscuro fino all’ultimo della relazione clandestina del loro figlio con la prof. Si è molto discusso in particolare sulla figura del marito della trentenne, che a quanto pare sarebbe sempre stato informato dalla moglie circa la sua gravidanza clandestina con il minorenne. Dalle indiscrezioni circolanti negli scorsi giorni, sembrava che l’uomo fosse rimasto accanto alla consorte nonostante tutto, e a conferma di ciò, il fatto che i due erano stati visti assieme quando si sono recati in procura per l’interrogatorio e per il test del dna. Stando a quanto sostiene il programma di Rai Uno, “Storie Italiane”, la realtà sarebbe completamente diversa. Sembra infatti che i due non vivano più assieme da qualche giorno a questa parte.

PRATO, FIGLIO CON UN 14ENNE: SI È SEPARATA DAL MARITO?

Le telecamere della televisione pubblica hanno infatti immortalato l’uomo mentre rientrava a casa a Prato da solo, senza moglie. Storie Italiane ha provato a strappare qualche parola al marito dell’infermiera, che però ha preferito non parlare: «No, non voglio parlare – le sue brevi dichiarazioni – il rapporto con mia moglie è pessimo». Sembra che i due si siano quindi separati, e ciò potrebbe avere una valenza giuridica in merito all’indagine in corso. Tra l’altro proprio il marito potrebbe essere ascoltato nei prossimi giorni dagli inquirenti, e non è da escludere che emerga un quadro fino ad ora inedito. L’uomo non rischierebbe comunque nulla, a meno che lo stesso non abbia “obbligato” la moglie ad avere una relazione con il 14enne, cosa per il momento completamente lontana dalla realtà. L’ultimo interrogato, infine, sarà quello dello stesso minore, una delle tante vittime di questa vicenda a dir poco assurda.

