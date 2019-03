Prato, sesso con alunno 14enne/ Cosa rischia l’insegnante? Indagini in corso

Si continua a discutere in merito alla vicenda dell’insegnante di Prato che ha partorito un figlio da un suo alunno di soli 14 anni. La donna, che di professione fa l’infermiera, avrebbe instaurato una relazione clandestina con il ragazzino, e durante una ripetizione a casa i due avrebbero consumato un rapporto sessuale da cui è appunto nato un bimbo. Inizialmente quasi nessuno credeva alla paternità del giovane, ma l’esame del dna ha fugato ogni dubbio. Ora bisognerà capire cosa deciderà la giustizia, visto che in Italia è assolutamente vietato dalla legge avere dei rapporti sessuali con persone al di sotto dei 14 anni: in ogni caso, indipendentemente dall’età, si tratta di violenza sessuale, anche se vi è il consenso del minore. Resta quindi da capire quanti anni aveva il padre del bambino al momento del rapporto, se 14 anni compiuti o meno, un dettaglio che farebbe la differenza.

PRATO, SESSO CON ALUNNO 14ENNE

C’è poi da valutare anche la posizione del marito della stessa infermiera, che a quanto pare sapeva della relazione fra la moglie e l’alunno, e di conseguenza del fatto che il figlio fosse del ragazzino; notizia certa se marito e moglie non dovessero aver avuto rapporti sessuali ai tempi del concepimento. Ora la madre ha un mese di tempo per disconoscere la paternità del figlio, mentre il marito, il padre legale e non biologico, potrebbe fare altrettanto entro i prossimi 7 mesi, come sottolinea l’edizione online di Repubblica. A sua volta anche il 14enne può decidere se riconoscere o meno il bambino avuto con l’insegnante di ripetizione di inglese, mentre lo stesso piccolo appena nato potrà, una volta divenuto maggiorenne, disconoscere in qualsiasi momento il padre biologico, oppure, al compimento di 14 anni di età chiedere al tribunale che venga nominato un curatore speciale. Resta infine un’ultima domanda cruciale: la donna verrà rinviata a giudizio? Le indagini stanno proseguendo e a breve avremo le risposte ricercate.

