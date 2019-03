GAD LERNER/ Militanti Forza Nuova: “ebreo!”, disse “Sy? Colpa di chi odia migranti”

Gad Lerner contestato e insultato a Prato dai militanti di Forza Nuova. Questo quanto accaduto a detta dello stesso giornalista, venuto a contatto coi militanti del movimento di estrema destra capeggiato da Roberto Fiore che hanno deciso di sfilare in via del Mercato Nuovo per dire “no all’immigrazione clandestina” all’urlo di “l’Italia agli italiani, l’Europa agli europei”. alla contro-manifestazione antifascista che ha avuto il suo punto di ritrovo in piazza Santa Maria delle Carceri ha preso parte anche Gad Lerner che, come riportato da La Repubblica, ha denunciato di essere stato accolto dal coro “ebreo ebreo” quando è andato in piazza del Mercato Nuovo per verificare in prima persona il tenore della manifestazione di estrema destra che si stava svolgendo in quegli istanti in una Prato teatro oggi di uno scontro – fortunatamente a distanza – tra opposte fazioni.

GAD LERNER INSULTATO DA MANIFESTANTI FORZA NUOVA

Prendendo la parola al presidio antifascista di Prato, Gad Lerner non solo ha dichiarato di essere stato insultato dai militanti di Forza Nuova, ma riferendosi al fatto di aver fatto capolino nella piazza di estrema destra ha commentato:”Non pensavo che nel 2019 mi sarei dovuto giustificare”. Il giornalista ha poi aggiunto:”Se siamo così tanti qui, alla contromanifestazione antifascista è perché è diffusa la consapevolezza che è stato superato un limite inaccettabile nell’Italia contemporanea”. Gad Lerner negli ultimi giorni era finito nel mirino dei sostenitori di destra dopo le sue dichiarazioni successive all’attentato del senegalese Sy, l’autista dell’autobus di Milano che ha sequestrato una scolaresca:”La follia criminale del cittadino italiano Ousseynou Sy è l’esito di una contrapposizione isterica che manifesta ostilità agli immigrati additandoli come privilegiati, negando le loro sofferenze e la loro umanità. Impersonata per fortuna dai bambini di Crema e dai carabinieri di San Donato Milanese”, aveva scritto su Facebook.

