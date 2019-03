Rifiuti Roma, incendio in tmb Rocca Cencia/ Video, sul posto sindaco Virginia Raggi

Incendio a Roma nel deposito rifiuti dell’Ama di Rocca Cencia. Le fiamme si sono propagate nel pomeriggio di domenica nell’impianto Tmb di proprietà della municipalizzata dei rifiuti cittadina, l’unico ancora attivo nella Capitale dopo l’incendio che l’11 dicembre 2018 mise ko l’impianto Tmb Salario rendendolo inutilizzabile. E quindi pra a Roma si aggrava ulteriormente l’emergenza rifiuti. Stando a quanto spiegato dall’Ama, la vigilanza interna avrebbe fatto scattare subito l’allarme. Erano le 19.40 circa. C’è stato subito l’intervento del personale tecnico di Ama e dei vigili del fuoco: l’incendio avrebbe interessato una porzione circoscritta della struttura, una zona isolata del complesso dove vengono depositati i rifiuti. Secondo i pompieri del comando provinciale di via Genova, l’incendio è ora sotto controllo. Inoltre, al momento non si segnalano feriti. Non sono ancora note al momento le cause del rogo.

RIFIUTI ROMA, INCENDIO IN TMB ROCCA CENCIA

Fuoco e fumo a Rocca Cencia, nell’impianto di trattamento rifiuti dell’Ama. Sono ancora in corso le operazioni per spegnere il rogo e al momento non risultano feriti. Tra i primi ad arrivare sul posto è Massimiliano Valeriani, assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, e la sindaca Virginia Raggi. Hanno effettuato un sopralluogo allo scopo di verificare la situazione dell’impianto e i possibili rischi ambientali a seguito del rogo. Prima era a Non è l’Arena di Massimo Giletti, ai cui microfoni ha dichiarato in merito a questa vicenda: «Dietro all’incendio del Tmb Salario mi sembra che la Procura abbia detto che ci sia stato un atto doloso, su cui probabilmente sta indagando. Ora andrò a vedere cosa succede a Rocca Cencia. Io so che rifiuti rendono tanto, quando si parla di riduzione dei rifiuti e riciclo spinto si dice ad un determinato sistema che quel ciclo è finito ed è evidente che quel sistema non ci sta».





© RIPRODUZIONE RISERVATA