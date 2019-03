Igor il Russo, pm Bologna chiede ergastolo/ Processo killer Budrio: oggi la sentenza?

Il processo a carico di Norbert Feher, alias Igor il russo, si avvia rapidamente le sue battute finali. Questa mattina si è svolta a Bologna la nuova udienza del processo di primo grado che si sta celebrando con rito abbreviato e che vede imputato il killer di Budrio accusato degli omicidi del barista Davide Fabbri e della guardia ambientale volontaria Valerio Verri, avvenuti rispettivamente il primo aprile 2017 nel bar alla Riccardina di Budrio e l’8 aprile del medesimo anno a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. Nel corso del nuovo appuntamento con la giustizia, come riferisce Repubblica.it, il pm Marco Forte ha chiesto a carico di Igor la condanna all’ergastolo. Una richiesta che è giunta dopo un’ora e mezza di requisitoria. Nel corso della medesima udienza è stata rigettata dal giudice la richiesta di nuova perizia psichiatrica a carico del killer serbo. Lo scorso gennaio si era svolto l’interrogatorio a carico di Feher avvenuto in videoconferenza dal carcere di Zuera, in Spagna, dove è detenuto. Come riporta Corriere.it, nella giornata di oggi sono previsti gli interventi degli avvocati delle parti civili e a seguire l’intervento della difesa di Igor mentre in serata potrebbe arrivare l’attesa sentenza.

IGOR IL RUSSO, CHIESTO ERGASTOLO: ATTESA PER LA SENTENZA

Questa mattina, nel corso dell’udienza per il processo a Igor il russo che si è svolta a porte chiuse, per la prima volta era presente in aula anche Maria Sirica, vedova del barista ucciso a Budrio. Oltre alla donna erano presenti anche i figli della guardia ecologica Verri, Francesca ed Emanuele e l’agente di polizia provinciale Marco Ravaglia rimasto ferito. A prendere la parola è stato anche l’avvocato Alberto Bova, difensore rappresentante della provincia di Ferrara e che ha chiesto un risarcimento del danno di 50mila euro. Dopo aver assistito al suo interrogatorio in videoconferenza nei mesi scorsi, i figli di Verri avevano commentato: “Lui ha ucciso nostro padre. Speriamo che le colpe non siano imputate solo a lui come persona fisica, ma a una sicurezza che non c’è stata. Quello di nostro padre era un omicidio che si poteva evitare, il killer non doveva uscire dall’Italia”. Feher era stato arrestato il 15 dicembre 2017 a Teruel, in Aragona, dopo una lunga latitanza ed intense ricerche avvenute per mesi nella zona degli omicidi in Italia.

