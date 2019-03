Samira Sbiaa, indagato marito Salvatore Caruso/ “La sorella voleva stare con me…”

Salvatore Caruso, indagato per l’omicidio di Samira Sbiaa, respinge ogni accusa: dichiara di non sapere dove si trova la moglie scomparsa, ma è convinto che si tratti di un allontanamento volontario. A ciò si aggiungono nuove rivelazioni: a “Chi l’ha visto?” ha infatti risposto alla sorella di Samira, spiegando che lei voleva trasferirsi da lui al posto della sorella. «È stata una bidonata e basta. Siccome ho divorziato e non l’ho cercata…», dice Salvatore Caruso all’inviata della trasmissione di Raitre. Lui ritiene che sia nei guai perché non ha cercato la moglie. Ma lancia accuse alla famiglia della donna: «La sorella voleva venire con me, le ho comprato una collana e ho speso dei soldi, questo è stato il ringraziamento. Lei voleva venire in Italia al posto della sorella. Voleva sposarsi con me. Quando uno è innamorato diventa cieco…». E poi conclude l’intervista in strada: «Non voglio più avere nulla a che fare con questa famiglia. Sono accuse pesanti? Io non ho fatto niente».

SAMIRA SBIAA, I CARABINIERI TORNANO DA SALVATORE CARUSO

Ma è notizia di questi minuti il fatto che sia in corso una riunione speciale in Procura a Ivrea con i carabinieri che stanno seguendo il caso di Samira Sbiaa. «Vogliono capire come andare avanti nelle indagini», spiega l’inviato di “Chi l’ha visto?” in collegamento telefonico. Il problema è che la palazzina in cui vive Salvatore Caruso è piena di roba che ha accumulato l’uomo (come si evince dalla foto che vi riportiamo di seguito), quindi la ricerca è molto difficile. «I carabinieri sono tornati alle 9.30. Salvatore li ha fatti entrare dalla porta di entrata e poi sono usciti dopo dieci minuti, quindi potrebbero avergli fatto firmare qualche documento. Ora è in casa», ha spiegato il giornalista. Inoltre, ha aggiunto che al momento la palazzina risulta sotto sequestro. «Qui c’era una famiglia dell’est che potrebbe essere già andata via. Ora non c’è più nessuno, se non Salvatore, a cui hanno lasciato due stanze, perché il resto della palazzina è appunto sotto sequestro».





