Papa Francesco in Campidoglio da Raggi/ “Roma città aperta, splendore non si degradi”

Nel momento forse più delicato dei 3 anni di giunta Raggi a Roma, Papa Francesco fa visita al Campidoglio con un lungo incontro anche con la sindaca M5s travolta dalle inchieste sul suo gruppo in Comune e dalle emergenze rifiuti, metro Atac e strade della Capitale in stato di coma perenne. Una grande accoglienza è stata comunque riservata al Pontefice, con tanto di foto opportunity dal balcone del Campidoglio non appena arrivato nella sede di Palazzo Senatorio. «Roma sia una città aperta, la città del multilateralismo e del multiculturalismo. Roma ospita le rappresentanze diplomatiche di tutto il mondo con le quali è vivo un rapporto di confronto e dialogo costante. Un rapporto che viene consolidato attraverso numerose iniziative di interrelazione», fa sapere il sindaco Virginia Raggi in attesa dell’arrivo di Papa Francesco che, come confida subito dopo il suo arrivo, desiderava da tempo «venire in Campidoglio per salutare tutti i romani». Durante il primo discorso tenuto da un Papa all’Amministrazione Capitolina, Papa Bergoglio ha esordito «Da tempo desideravo venire in Campidoglio per incontrarvi e portarvi di persona il mio ringraziamento per la collaborazione prestata dalle Autorità cittadine a quelle della Santa Sede in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia, così come per la celebrazione di altri eventi ecclesiali».

“ROMA UNO SPLENDORE CHE NON SI DEGRADI”

A pochi giorni dall’arresto del Presidente di quell’Assemblea (Marcello De Vito, ndr) Papa Francesco non cita direttamente ma si fa ben comprendere dalla platea, compresa la Raggi: «Formulo perciò i migliori auspici affinché tutti si sentano pienamente coinvolti per raggiungere questo obiettivo, per confermare con la chiarezza delle idee e la forza della testimonianza quotidiana le migliori tradizioni di Roma e la sua missione, e perché questo favorisca una rinascita morale e spirituale della Città». Poco prima il Pontefice aveva insistito sull’importanza che Roma possa mantenersi all’altezza dei suoi compiti e della sua storia, «che sappia anche nelle mutate circostanze odierne essere faro di civiltà e maestra di accoglienza, che non perda la saggezza che si manifesta nella capacità di integrare e far sentire ciascuno partecipe a pieno titolo di un destino comune». Una città aperta che è però scrigno di tesori inestimabili «spirituali, storico-artistici e istituzionali, e nel medesimo tempo è il luogo abitato da circa tre milioni di persone che qui lavorano, studiano, pregano, si incontrano e portano avanti la loro storia personale e familiare, e che sono nel loro insieme l’onore e la fatica di ogni amministratore, di chiunque si impegni per il bene comune della città». In chiusura l’appello forte e chiaro perché questi tesori non vadano sprecati come purtroppo troppo spesso le amministrazioni capitoline hanno permesso: «è un organismo delicato, che necessita di cura umile e assidua e di coraggio creativo per mantenersi ordinato e vivibile, perché tanto splendore non si degradi, ma al cumulo delle glorie passate si possa aggiungere il contributo delle nuove generazioni, il loro specifico genio, le loro iniziative, i loro buoni progetti» sentenzia Papa Francesco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA