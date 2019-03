FIGLIO DA 14ENNE, ARRESTATA PROF DI PRATO/ Marito indagato per alterazione di stato

Arresti domiciliari per la prof che ha avuto un figlio da un suo alunno 14enne. La notizia giunge stamane ed è riportata in queste ore da tutti i quotidiani nazionali, a cominciare dal Corriere della Sera. Non viene specificata quale sia stata la svolta nell’indagine che ha portato all’arresto della donna di 31 anni che di professione fa l’infermiera. Come riferisce l’agenzia Ansa, l’ordinanza, di circa 40 pagine, è stata confermata anche da alcune fonti molti vicine all’inchiesta. L’altra notizia di oggi è l’avviso di garanzia nei confronti del marito dell’infermeria, sotto indagine per “alterazione di stato”, ovvero, un reato che si applica a coloro che alterano lo stato civile di un neonato. Non è ben chiaro se l’uomo abbia tentato di scambiare lo stato civile del figlio nato dalla relazione clandestina con un altro, fatto sta che per un reato di tale portata si rischiano dai tre ai dieci anni di reclusione, sempre che lo stesso verrà confermato. Dopo aver disposto la misura cautelare nei confronti della donna, e consegnato l’avviso di garanzia, gli inquirenti hanno perquisito l’abitazione dei due coniugi e sequestrato del materiale. La donna è accusata di “atti sessuali con minore”, di conseguenza la procura deve aver potuto appurare che il ragazzino, al momento del rapporto, avesse 14 anni. Se avesse avuto 13 anni o meno, l’accusa sarebbe stata ben più grave, violenza sessuale su minori. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

FIGLIO DA 14ENNE, ARRESTATA PROF DI PRATO

E’ stata arrestata la prof di Prato che ha avuto un figlio negli scorsi mesi da un 14enne. Come riferito in questi minuti dai principali quotidiani online, a cominciare da Il Messaggero, la 31enne toscana è finita in manette con l’accusa di “atti sessuali con minore”. La decisione è stata presa dalla procura di Prato che sta indagando dall’8 marzo scorso su quest’assurda vicenda che vede la donna, che di professione fa l’infermiera ma che nel tempo libero dava ripetizioni, aver partorito un bambino durante una relazione clandestina con un ragazzino di soli 14 anni a cui la stessa dava appunto ripetizioni private. Nelle scorse settimane era stato effettuato l’esame del dna sul piccolo nascituro che aveva confermato che il giovane era il padre del figlio della donna, nato in estate e che oggi ha 7 mesi. Nell’inchiesta è stato notificato anche un avviso di garanzia al marito della moglie, molto probabilmente perché a conoscenza dei fatti.

ARRESTATA LA PROF CHE HA AVUTO UN FIGLIO DA UN 14ENNE

Negli scorsi giorni vi avevamo parlato di una probabile rottura del rapporto fra i due coniugi, che fino a poche settimane fa erano apparsi ancora insieme, almeno pubblicamente, ma che ora vivrebbero separati, con l’uomo probabilmente stizzito dal fatto di essere rimasto coinvolto in tutto il caos che sta emergendo. La cosa certa è che la 31enne non ha mai fatto nulla per nascondere la sua relazione proibita, e in paese raccontava a tutti della sua storia e anche del fatto di essere incinta: «Era lei a farci notare la somiglianza del neonato con lo studente – le parole di una donna che conosceva l’infermeria – che andava a fare lezioni a casa sua. Quel piccolino nato ad agosto, così chiaro, era diverso da tutti di loro. E lei non lo nascondeva, anzi». La 31enne aveva letteralmente perso la testa per il suo studente, arrivando fino a farci un figlio. Ad accorgersi di quello che stava accadendo, i genitori del ragazzino, che hanno sporto denuncia scoperchiando il vaso di Pandora.



