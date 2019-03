Marco Vannini/ Ciontoli “ricorso in Cassazione”, ma non per Antonio (Chi l’ha visto)

Il caso di Marco Vannini torna al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto?, in onda questa sera su Raitre. Nella medesima giornata, i legali difensori della famiglia Ciontoli hanno indetto una conferenza alla presenza dei giornalisti per spiegare le motivazioni della sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Roma. Al termine del secondo grado, lo ricordiamo, Antonio Ciontoli è stato condannato a soli 5 anni di reclusione con l’accusa di omicidio colposo (contro i 14 anni per omicidio volontario del primo grado). Per gli altri familiari, compresa Martina Ciontoli, allora fidanzata di Marco, fu confermata la condanna a 3 anni di reclusione. Una sentenza che ha fatto molto discutere e che portò la famiglia della vittima – uccisa a soli 20 anni nella villetta dei Ciontoli a Ladispoli con un colpo di pistola esploso proprio dal capofamiglia ed in seguito al quale morì il 18 maggio 2015 – a diffondere il loro condiviso urlo di dolore al coro di “non in mio nome”. Oggi, dunque, presso l’Hotel San Giorgio di Civitavecchia sono intervenuti i difensori della famiglia Ciontoli, Pietro Messina e Andrea Miroli: “Siamo qui per chiarire alcuni aspetti di questa vicenda che sono stati strumentalizzati e in parte alterati da alcuni commenti fatti da televisioni e giornali”, hanno spiegato, come riporta Fanpage.it.

OMICIDIO MARCO VANNINI, CONFERENZA LEGALI DEI CIONTOLI

“Stroncare una vita a 20 anni è terribile e siamo solidali con la famiglia di Marco Vannini”, hanno spiegato i difensori dei Ciontoli nel corso della conferenza stampa di oggi. Nonostante il “danno irreversibile” vissuto dalla famiglia della giovane vittima, gli stessi hanno però tenuto a ribadire come “una tragedia simile l’hanno vissuta e continuano a viverla anche i Ciontoli, proprio per i legami che c’erano con Marco”. Quindi hanno spiegato che, a detta della Corte d’Appello, nessuno dei Ciontoli abbia mai voluto la morte del ragazzo: “Questa è la sintesi della corte d’appello: nessuno ha potuto dimostrare la volontarietà”. A loro detta, la sentenza ha fatto piena giustizia, aggiungendo “Certamente la colpa è grave, la sciagura è di un’entità indicibile ma non possiamo crocifiggere una persona per un errore”. Sempre nel corso della conferenza stampa – spiega l’agenzia Dire – i difensori della famiglia Ciontoli hanno ripercorso tutti gli aspetti oggetto del processo di secondo grado, a partire da chi ci fosse in bagno quando fu esploso il colpo di pistola: “Un dato inequivocabile acquisito in sede probatoria è che nel bagno fossero presenti solo Antonio Ciontoli e Marco”. Non ci sarebbe inoltre stato mai alcun accordo tra i familiari dei Ciontoli sulla versione da fornire. Smentita anche la quantità di sangue persa da Marco Vannini, a detta dell’avvocato Miroli pari a quella “di quando uno si fa la barba” e non ai presunti due litri.

RICORSO IN CASSAZIONE PER I CIONTOLI, MA NON PER ANTONIO

La conferenza stampa indetta oggi dai legali dei Ciontoli, oltre a ripercorrere le maggiori tappe della vicenda legata alla morte drammatica di Marco Vannini, ribadendo la strategia difensiva e le responsabilità dei propri assistiti, è servita anche a spiegare quali saranno le future mosse. La stessa difesa, come spiega l’agenzia di stampa Dire, ha annunciato il ricorso in Cassazione ma non per Antonio Ciontoli, bensì per gli altri tre condannati a tre anni, ovvero i fratelli Martina e Federico e la madre (e moglie di Antonio) Maria Pezzillo. “Faremo ricorso in Cassazione per gli altri imputati”, hanno spiegato. Il capofamiglia al termine del secondo grado si è visto ridurre ampiamente la condanna poichè l’accusa a suo carico è stata derubricata da omicidio volontario a omicidio colposo con colpa cosciente. “La differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente è una sofisticata differenza giuridica, quasi incomprensibile per chi non è giurista”, ha commentato l’avvocato Miroli, confermando il ricorso in Cassazione per i familiari ma restando sul vago per quanto concerne il capofamiglia, nonché autore dello sparo che uccise Marco Vannini: “per Antonio Ciontoli dobbiamo valutare”, ha chiosato.



