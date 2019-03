Mercantile verso Libia dirottato da migranti/ Salvini: pirateria, ora Malta o Sicilia

«Non sono naufraghi ma pirati, sappiano che l’Italia la vedranno col cannocchiale»: il tweet di pochi istanti fa del Ministro Matteo Salvini mette in guarda dal nuovo caso urgente “esploso” nel Mediterraneo dopo che un mercantile diretto verso la Libia pare sia stato dirottato da alcuni migranti salvati da un barcone durante l’attraversata. Secondo il vicepremier leghista, su fonti del Viminale, la nave dirottata a bordo da alcuni clandestini sarebbe ora diretta verso Malta o Lampedusa: «non siamo più ai soccorsi, sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare, con migranti che hanno dirottato il mercantile che era arrivato a sei miglia dalla costa libica. L’Italia la vedranno col cannocchiale» ha fatto sapere ancora Salvini dal Viminale, nel giorno in cui la Procura di Roma potrebbe aver sollevato un nuovo caso Diciotti sul presunto sequestro di persona a bordo della nave Ong Sea Watch3. Il mercantile di nome Elhiblu I era diretto verso la Libia ma i migranti, non appena resosi conto della direzione, avrebbero fatto inversione di marcia dirottando la nave e facendo scattare l’allarme (l’approdo sulle coste libiche sarebbe dovuto avvenire ieri sera a tarda ora).

IL CASO DEL DIROTTAMENTO

È stata subito allertata la Guardia Costiera italiana che nelle prossime ore dovrà monitorare la situazione del mercantile, visto che il Viminale nutre forti dubbi in merito al comportamento che potrebbe tenere Malta: spesse volte anche nel recente passato, diverse navi di soccorsi sono state fatte passare per dirigere verso Lampedusa e altre coste italiane. Nel frattempo in mattinata una motovedetta libica aveva intercettato e salvato 120 migranti naufragati in acque Sar libiche e sta rientrando a Tripoli. Il caso ancora in corso riporta alla mente l’emergenza vissuta lo scorso 8 luglio a bordo della nave-incrociatore italiano Vos Thalassa dove alcuni migranti avevano costretto il comandante a cambiare rotta dopo l’annuncio della direzione Libia (in quanto porto sicuro più vicino, ndr). Per quel caso, e per le frasi all’epoca dei Ministri Salvini e Toninelli – “facinorosi e dirottatori a bordo” – l’Italia è ancora a rischio processo presso la Corte CEDU di Strasburgo: il Governo avrebbe violato il diritto all’equo processo anticipando il giudizio di colpevolezza tramite le frasi dei due Ministri. Il caso dell’eventuale pirateria sul mercantile libico rischia, al momento, di portar con sé il medesimo esito finale.

