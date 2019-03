RETTIFICA/ Precisazioni sull’articolo riguardante Luigi Scavone

In merito a quanto riportato nell’articolo LUIGI SCAVONE, ARRESTATO PATRON PRAMAC E ALMA TRIESTE/ L’allenatore “Non ci voleva”, pubblicato su queste pagine il 26 marzo ci è giunta da Alma SpA richiesta di pubblicazione di una dichiarazione di rettifica di cui riportiamo il testo.

“Con riguardo alla vicenda che vede coinvolta la società Alma e di cui abbiamo appreso oggi sulla stampa nazionale e in merito a quanto pubblicato da alcuni siti web, precisiamo che la società Alma è esclusivamente uno sponsor del Team Pramac senza avere con esso nessun rapporto societario. Il Team Pramac è di proprietà della società Pramac Racing e il Dottor Luigi Scavone non ricopre in essa nessuna carica né tantomeno è titolare della scuderia”.

Inoltre, “il Board della Alma S.p.a. smentisce con forza la notizia che vede il Dott. Scavone coinvolto in un’ipotetica fuga verso Dubai con ingenti somme di denaro al seguito”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA