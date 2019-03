Roma, stazioni metro Atac chiuse: ira commercianti/ “Siamo in ginocchio”

Roma, stazioni metro Atac chiuse: ferme Repubblica, Barberini e Spagna, monta la protesta dei commercianti. Come riporta Repubblica, potrebbero servire tre mesi per riaprire: Virginia Raggi ha annunciato la rescissione del contratto con la ditta delle manutenzioni, ma i tempi rischiano di allungarsi ulteriormente. E il tragitto della metro Termini-Flaminio resterà senza fermate ancora a lungo, con i precedenti che non fanno ben sperare: la stazione Repubblica del resto è chiusa dal 23 ottobre, quando rimasero ferite 24 persone per il crollo di una scala mobile. I commercianti dei negozi del centro città hanno lanciato l’allarme sulle possibili ripercussioni economiche derivanti dalla chiusura delle tre stazioni cardini: «Siamo in ginocchio, le conseguenze sono molto gravi», le parole del responsabile Confcommercio per il Centro storico David Sermoneta a Roma Today.

ROMA, STAZIONI METRO ATAC CHIUSE: L’APPELLO DEI COMMERCIANTI

Sermoneta avevano invocato l’apertura in via eccezionale della Ztl diurna, secca la replica dell’assessore alla Mobilità Linda Meleo ai microfoni di Roma Today: «E’ inutile, piuttosto stiamo potenziando i bus di superficie e le navette». Questa la risposta di Semoneta: «Quella di Meleo è una politica che non ascolta, fatta di assoluta chiusura e di convinzioni personali. Fosse per lei la città dovrebbe trasformarsi in un’immensa isola pedonale». Giulio Anticoli, dell’associazione Roma Produttiva, ha evidenziato: «I piccoli esercenti sono già in ginocchio, e la chiusura delle stazioni della metro si somma a una visione miope della mobilità del centro. Si aumentano le ore dei varchi della Ztl, si chiudono le strade senza alcuna logica, e i negozi di vicinato serrano i battenti. Questo pomeriggio incontreremo Meleo insieme ad altri comitati e associazioni».

