Metro A Roma Atac: chiuse stazioni Repubblica, Barberini, Spagna/ Servizi sostitutivi

Metro A Roma, Atac in seria difficoltà: sono state chiuse le stazioni di Barberini, Spagna e Repubblica. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per i fatti della stazione Barberini, con la scala mobile che si è accartocciata causando non pochi problemi, e la situazione è delicata: Roma Today evidenzia che sono almeno altre 26 le stazioni ad avere problemi tra scale mobili, pedane o ascensori non funzionanti. Virginia Raggi ha annunciato lo stop al contratto di manutenzione, ma restano i problemi per chi desidera raggiungere il centro città della Capitale. Come riporta il quotidiano locale, Atac ha attivato tra le stazioni Termini e Flaminio un servizio bus di supporto: una flotta composta da vetture dedicate con frequenza di cinque minuti.

METRO A ROMA ATAC: LE PAROLE DI LINDA MELEO

L’assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale Linda Meleo ha commentato così la situazione: «Sin da questo weekend Atac ha istituito una flotta sostitutiva che seguirà lo stesso orario della metro. Siamo in contatto con la centrale che eroga il servizio di superficie per monitorare passo dopo passo la situazione». Prosegue l’assessore: «Voglio ricordare che in questi giorni Atac è impegnata per la risoluzione del contratto con la ditta responsabile della manutenzione delle metro in città. Un atto dovuto. Consapevoli dei disagi provocati dalla chiusura di queste tre fermate siamo a lavoro per trovare soluzioni nel più breve tempo possibile e rispondere ai bisogni della cittadinanza». Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, con l’amministrazione di Virginia Raggi che ha deciso di prendere una posizione netta di fronte ai problemi della Metro A Roma.

