Emanuele Lucentini, carabiniere ucciso da collega/ La vedova: “Nessun risarcimento”

Le hanno ucciso il marito, ma non ha ottenuto alcun risarcimento. Dopo quattro anni di martirio parla la vedova del carabiniere Emanuele Lucentini, perché lo strazio non è ancora finito. «A intervalli regolari siamo stati risucchiati dalla corrente della burocrazia legale con tutto ciò che ne consegue a livello emotivo ed economico, senza ricevere alcun risarcimento», ha dichiarato nei giorni scorsi la vedova Stefania Leonardi a La Nazione. Le motivazioni della Cassazione hanno messo la parola fine sulla vicenda giudiziaria confermando la “volontarietà del gesto criminale” di Emanuele Armeni, l’ex appuntato scelto condannato 18 anni di carcere. Il delitto avvenne il 16 maggio 2015 all’interno della caserma dei carabinieri di Foligno. I due militari dell’Arma erano appena rientrati dal turno in pattuglia di notte. Armeni sparò con un M12 alla testa il collega, che morì poco dopo in ospedale. Subito si ipotizzò un evento accidentale, ma la procura di Spoleto iscrisse Armeni nel registro degli indagati per omicidio volontario.

EMANUELE LUCENTINI, CARABINIERE UCCISO DA COLLEGA

Una consulenza balistica escluse l’ipotesi del colpo accidentale e del malfunzionamento del mitragliatore. «Il caso era chiaro fin dall’inizio. Ci sono voluti quattro anni e migliaia di euro spesi per arrivare a definire una vicenda che da subito si era chiara: Emanuele Armeni ha ucciso, Emanuele Armeni voleva uccidere», racconta Stefania Leonardi a La Nazione. Per la vedova il killer poteva essere fermato prima. Durante i processi è emersa «l’inclinazione dell’appuntato a puntare le armi per gioco contro i colleghi». Lo hanno scritto i giudici, secondo cui l’omicidio di Emanuele Lucentini è stato volontario. Un delitto di «estrema gravità» anche perché commesso «da un’appartenente all’Arma dei carabinieri in danno di un collega». Questa valutazione ha portato anche all’esclusione delle attenuanti generiche. La famiglia comunque non ha ottenuto nessun risarcimento da Emanuele Armeni. Il giudice aveva liquidato provvisionali subito esecutive di circa 500mila euro, ma l’assassino è nullatenente. «Oltre al dolore e alla grande fatica per reimpostare la vita, ho subito anche l’umiliazione di sentirmi usata dai miei legali, non trovando nemmeno il supporto di fiducia, tutela e umanità che in questi casi è fondamentale». Ora Stefania e la famiglia Lucentini si sono affidati agli avvocati Giovanni Ranalli e Francesco Leti per provare a ottenere un risarcimento.

