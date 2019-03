Meteo, arriva l’anticiclone caldo/ Sole e temperature alte nel weekend

Meteo, arriva l’anticiclone caldo: per l’ultimo weekend di marzo e il secondo di primavera sono previste temperature in aumento e un caldo anche inusuale. Per sabato 30 e domenica 31 infatti ci sarà su tutta la penisola italiana un ritorno dell’alta pressione e che avrà come conseguenza quella di una due giorni dal clima finalmente mite e che costituirà di fatto un primo assaggio della bella stagione. Secondo le previsioni divulgate dal portale specializzato ilmeteo.it, infatti, la causa è un anticiclone caldo che già sta prendendo piede in questi giorni e toccherà il ‘picco’ nel weekend con un sensibile rialzo della colonnina di mercurio. Ad essere interessate saranno comunque maggiormente le regioni del Nord e Centro ma in gran parte anche quelle del Meridione.

IN ARRIVO L’ANTICICLONE CALDO

In questo weekend generalmente caratterizzato da sole e temperature alte farà eccezione solamente la Calabria, unica regione caratterizzata da una certa instabilità atmosferica specie sul versante ionico delle sue coste: in tali zone sono previste, seppure in maniera sporadica, anche alcune brevi precipitazioni. Per quanto riguarda invece il resto della Penisola, si prevede bel tempo praticamente ovunque e con le temperature che potrebbero raggiungere anche delle punte di 25 gradi, ovvero dei valori un po’ al di sopra delle medie stagionali e che certamente invoglieranno milioni di italiani a quello che potrebbe essere uno dei primi fine settimana fuori porta di questo primo scorcio di 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA