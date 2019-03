Meteo, l’inverno torna a bussare/ Colpo di coda “Sciabolata artica in arrivo”

Il clima mite e anomalo di questi giorni pare abbia le ore contate, o meglio, potrebbe prendersi una pausa. Stando a quanto sostenuto dagli esperti meteo, a partire da domani farà ritorno l’inverno, che sconfinerà così in primavera con uno dei più classici colpi di coda. Chi stava pensando di iniziare a mettere via i piumini e i giubbotti pesanti, dovrà quindi pazientare ancora qualche giorno, visto che nelle prossime giornate potrebbe verificarsi un brusco abbassamento delle temperature. Come riferiscono i colleghi di Repubblica, da domani, lunedì 25 marzo, giungerà sulla nostra penisola una massa d’aria fredda direttamente dal circolo polare artico: «Una vera e propria sciabolata artica – fa sapere ilmeteo.it – con ritorno del maltempo con temporali e raffica di neve». Il freddo giungerà in particolare sull’arco alpino nella serata di domani, e porterà temporali anche forti nel Basso Friuli e in Veneto. Quindi il maltempo si sposterà in Emilia Romagna e proseguirà in Sardegna ma anche in molte regioni del centro, leggasi Toscana, Marche e Abruzzo.

METEO, L’INVERNO TORNA A BUSSARE

Non è da escludere qualche fiocco di neve sull’arco appenninico tosco-emiliano, in particolare nella giornata di martedì, a quote comunque non inferiori ai 500-600 metri. Martedì la perturbazione proseguirà la sua discesa verso il sud della nostra penisola, mentre al nord le piogge lasceranno nuovamente spazio al sole. Previsti rovesci su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania e nord della Calabria, con nevicate sopra i 1000 metri in Abruzzo, e a quote più alte al sud. Il colpo di coda dell’inverno dovrebbe terminare nella giornata di mercoledì in particolare nel settore ionico della Calabria dove potrebbero verificarsi rovesci intensi, nubifragi e grandine. Per giovedì il peggio sarà passato e l’intera penisola tornerà a godere del clima di questo splendido inizio di primavera. Non ci resta quindi che pazientare altri tre giorni dopo di che potremmo forse dire addio fino al prossimo autunno agli indumenti pesanti.

