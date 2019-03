Scontro fra treni a Inverigo: 4 feriti/ Linea Milano-Asso: ignorato segnale di stop?

Paura nel pomeriggio di oggi in seguito ad un nuovo incidente ferroviario registrato a Inverigo, in provincia di Como, sulla linea Milano-Asso. Due treni di pendolari si sono scontrati alle 18.40 circa, mentre viaggiavano fortunatamente a bassa velocità sul medesimo binario. Nell’impatto oltre al panico bordo dei due convogli si sarebbero registrati anche alcuni feriti, come riferisce Corriere della Sera nell’edizione online. Tra questi, il macchinista ed alcuni passeggeri che stavano rientrando in casa e che avrebbero riportato qualche contusione, che dalle prime informazioni trapelate non sarebbe grave. Secondo una primissima ricostruzione, pare che uno dei due treni coinvolti, uscendo dalla stazione di Inverigo non abbia rispettato il segnale di stop. Nonostante la frenata, il macchinista non sarebbe comunque riuscito a evitare l’impatto con il treno che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

INVERIGO, SCONTRO FRA TRENI: TRENORD APRE INCHIESTA INTERNA

Le cause dell’incidente ferroviario che ha visto lo scontro fra due treni pendolari Trenord nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 28 marzo a Inverigo (Como), sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Sul posto sono già attivi i soccorsi sebbene i feriti – tra macchinista e pendolari – non sarebbero gravi. Secondo quanto riferito dal 118 e riportato da LaPresse, i feriti sarebbero quattro e sul luogo dell’incidente sono già giunte tre ambulanza, l’elisoccorso e una automedica intervenuti in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri di Cantù e la Polizia ferroviaria di Como. Sulla linea coinvolta al momento la circolazione risulta sospesa mentre occorrerà fare chiarezza su quanto accaduto. È stato istituito un servizio di autobus tra Arosio e Merone mentre Trenord, fa sapere Corriere.it, ha già aperto un’inchiesta interna. I treni coinvolti nello scontro sono il 1665 proveniente da Milano Cadorna e diretto a Canzo-Asso ed il 1670 Asso-Milano Cadorna, che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

