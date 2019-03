Terremoto oggi nelle Marche, scossa M 3.1 a Fermo/ INGV, paura per sciame sismico

Le ultime ore hanno riacceso la paura – per fortuna limitata – nelle Marche per una serie di scosse di terremoto che hanno fatto tremare il territorio sulla costa tra Ancona, Ascoli Piceno e Fermo con punte di magnitudo fino al grado 3.1 Richter. Dopo il lungo sciame sismico avvenuto questa notte, già questa mattina un nuovo terremoto ha colpito l’area tra Fermo e San Benedetto del Tronto con un grado M 3.1 Richter e con i primi dati INGV che alle 10.22 segnalano un ipocentro a circa 11 km di profondità sotto il livello del terreno. Sul fronte epicentro, i comuni coinvolti nella scossa (senza per fortuna danni registrati, al momento) sono stati Cupra Marittima, Grottammare, Pedaso e San Benedetto del Tronto, tutti tra i 17 e i 20 km di distanza dal punto di impatto del terremoto avvenuto per fortuna nel Mar Adriatico.

PAURA NELLA NOTTE NELLE MARCHE

Al centro di comando della Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco per fortuna non giungono notizie di particolari segnalazioni ma lo sciame sismico avvenuto in nottata ha di certo risvegliato il timore in alcune parti del territorio delle Marche, ripensando a quei momenti drammatici di ormai 3 anni fa. Sono state due scosse in particolare le scosse di terremoto di magnitudo 3.1 registrate ieri sera al largo delle Marche, davanti alla costa tra le province di Fermo e Ascoli Piceno: stando ai rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), i terremoti sono avvenuti alle 21:59 e alle 23:03 con ipocentro tra gli 11 e i 19 km di profondità ed epicentro tra e 10 e i 18 km di distanza da Pedaso. Non sono segnalati neanche in quel caso danni particolari a cose, strade, edifici e soprattutto persone. Lo sciame sismico è stato avvertito anche a Fermo, in un raggio di circa 30-40 km dal punto di impatto epicentro.

