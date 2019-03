Bologna, bambino morto cadendo da carro Carnevale/ Tre indagati: c’è anche la madre

Tre persone sono indagate per la morte di Gianlorenzo Manchisi, il bambino di due anni e mezzo caduto da un carro durante la sfilata di Carnevale. Sono la madre, l’uomo che ha allestito il carro allegorico e l’ingegnere che ha rilasciato il collaudo del mezzo. La procura di Bologna li ha iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo, ma sono diverse le motivazioni che hanno portato alla loro iscrizione. La pm Beatrice Ronchi per la mamma, ad esempio, parla di «imprudenza e disattenzione». Come riportato dal Resto del Carlino, l’ingegnere invece risulta indagato per aver redatto il certificato di collaudo del carro «in modo superficiale e inadeguato». Avrebbe cioè trascurato di considerare gli aspetti di sicurezza dinamica del carro riguardo il rischio di caduta delle persone. Infine, per l’allestitore del carro allegorico da cui è caduto il bambino si parla di «colpa generica e specifica» per diverse mancanze riguardanti le norme tecniche di sicurezza emerse dai rilievi svolti dai carabinieri.

BOLOGNA, BAMBINO MORTO CADENDO DA CARRO CARNEVALE

Tra le diverse mancanze c’è quella di un’adeguata protezione esterna per impedire la caduta dei bambini e di uno strumento di protezione delle ruote per evitare investimenti e schiacciamenti. Stando a quanto riportato dal Resto del Carlino, la procura specifica che l’iscrizione è un atto dovuto per consentire ulteriori approfondimenti della vicenda e accertare in maniera chiara le eventuali responsabilità. Il bambino morto il 6 marzo scorso era arrivato in condizioni disperate nella Rianimazione dell’ospedale Maggiore dopo l’incidente nel centro di Bologna. Era con la mamma su un carro quando è scivolato a terra ed è stato urtato dalle ruote. C’è un video che ha immortalato la tragedia e che è stato usato dagli investigatori nelle indagini. «Forse è stato travolto. Il papà era proprio lì accanto, io ho cercato di prenderlo al volo, sono rimasta impigliata con il vestito, non ce l’ha fatta, e neanche mio marito è riuscito a prenderlo», aveva dichiarato la madre subito dopo la tragedia.

