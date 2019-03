Ora legale 2019, addio all’ora solare/ Gli effetti e la “sindrome” da cambio dell’ora

Ora Legale 2019: sta arrivando il momento di spostare le lancette dell’orologio. Nella notte tra il 30 e il 31 marzo bisogna muoverle in avanti di un’ora per dire addio all’ora solare e accogliere l’ora legale 2019. Chi adora l’estate esulta perché, anche se perderemo un’ora di sonno, fino al 28 ottobre guadagneremo un’ora di luce in più al giorno. L’ora legale 2019 dunque ci accompagnerà fino all’ultima domenica di ottobre, quando tornerà in vigore l’ora solare e dovremo spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro. Ma intanto il dibattito verte sull’abolizione del cambio orario stagionale e sulla decisione di lasciare decidere ai singoli paesi europei se spostare o meno le lancette. Questa situazione preoccupa le compagnie aere. Le nuove regole incideranno sulla pianificazione della flotta, sull’organizzazione dell’equipaggio e dei vettori che operano in Europa. La IATA, associazione internazionale per il trasporto aereo, teme che l’industria dell’aviazione venga lasciata nel caos senza una sincronizzazione tra tutti i paesi europei. «Se ad esempio Francia e Germania non hanno lo stesso fuso orario, bisogna cambiare tre volte l’orologio quando si viaggia da Amsterdam a Strasburgo. Dobbiamo assolutamente avere un approccio coordinato tra paesi e più tempo», ha dichiarato il rappresentante Philippe Morin ad Euronews.

ORA LEGALE 2019, FA MALE ALLA SALUTE?

Ma torniamo al presente. Il passaggio dall’ora solare a quella legale (e viceversa) può sembrare un cambiamento irrilevante, ma ha invece effetti sulla nostra vita quotidiana e fisici. Ricerche scientifiche hanno infatti dimostrato che il cambio dell’ora ci scombussola un po’. Fin dalla sua introduzione, l’ora legale ha trovato oppositori preoccupati delle sue conseguenze dal punto di vista dell’efficienza lavorativa e della salute. Soprattutto rispetto al sonno. Winston Churchill liquidò la questione con un’espressione lapidaria: «Uno sbadiglio in più nelle mattine di aprile, un sonnellino in più nelle mattine di settembre». L’interesse nei confronti degli effetti legati al cambiamento orario trova ragione nel fatto che le attività fisiologiche dell’organismo sono organizzate secondo ritmi biologici di diversa durata. La faccenda è complessa e tira in ballo la cronobiologia. Ad esempio, ci sono studi che hanno esaminato la correlazione tra l’ora legale e gli infarti, verificando che cresce, anche se di poco solo nei soggetti a rischio, il rischio di infarto. A raccogliere i dati è stato il cronobiologo Roberto Manfredini, dell’Università di Ferrara, il quale ha tenuto una relazione su “Ora legale, ritmi circadiani e salute” in occasione del 40esimo congresso della Società italiana di medicina interna Emilia-Romagna e Marche, che si è tenuto all’ospedale Maggiore. «In pratica, la luce attiva una sorta di interruttore, che dà un segnale di blocco della melatonina e il via alle attività. Il buio invece trasmette un segnale inverso, cioè attiva la melatonina, dando così il via al sonno e dunque al riposo. È un meccanismo che coinvolge tutte le nostre cellule e quindi tutti i nostri organi».

LA SINDROME DA ORA LEGALE 2019

Se ci vuole solo un attimo a spostare le lancette dell’orologio, serve invece più tempo all’organismo per abituarsi al ritorno dell’ora legale. I ritmi del sonno, dell’appetito e delle capacità psicofisiche vengono temporaneamente sconvolti. Nella maggior parte delle persone gli effetti hanno breve durata e lieve entità, ma per chi è ansioso o depresso è più difficile “sincronizzare” il proprio orologio interno. Si rischia dunque di provare una sensazione continua di stanchezza, difficoltà di concentrazione e mal di testa. Ma le “vittime” del cambio dell’ora sono anche gli abitudinari. Si può accusare qualche irregolarità intestinale o avere poco appetito, faticare a prendere sonno… Lo ha spiegato il colonnello Mario Giuliacci, secondo cui è proprio sui ritmi del sonno che si avvertono le conseguenze del passaggio dall’ora solare a quella legale. Quando la luminosità del giorno si attenua la ghiandola pineale viene stimolata a produrre la melatonina, il cosiddetto “messaggero del sonno”. Questo dunque può andare un po’ in confusione con il cambio dell’ora.

ORA LEGALE 2019 O SOLARE?

Per quanto riguarda l’abolizione del cambio d’ora, cioè del passaggio dall’ora legale a quella solare, e viceversa, produrrà inevitabilmente degli effetti. Se l’Italia dovesse scegliere l’ora solare, attestandosi quindi solo su questa, l’effetto sarà quello del crepuscolo anticipato. Nelle stagioni di maggiore luminosità diurna l’alba arriverà a orari nei quali pochi ne gioveranno, inoltre dovremo accendere prima i lampadari a cena. Mantenendo l’ora legale anche d’inverno, si può prolungare il buio mattutino fino a dopo l’ora di apertura di scuole, uffici e attività commerciali. L’Italia dovrà scegliere se illuminare le mattinate autunnali e invernali o le serate primaverili ed estive. E questo vuol dire che scegliere se privilegiare il tempo del lavoro o quello del riposo. C’è poi chi evidenzia un altro aspetto, meno pratico ma decisamente simbolico. L’Europa che decide di lasciare agli Stati membri la decisione rinuncia così ad un fattore di unificazione. Non è sicuramente un dramma, se pensiamo alla società integrata degli Stati Uniti, ma è comunque un segno.



