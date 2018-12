Klemen Kosi, caduta choc a Bormio/ Video, lo sloveno vola fuori pista: è in ospedale

Discesa di Bormio, paura per Klemen Kosi: nel corso della gara che ha visto trionfare Dominik Paris, con Innerhofer arrivato secondo, lo sciatore alpinista sloveno è stato vittima di una brutta caduta. Partito con il 35, il classe 1991 è caduto rovinosamente nell’ultimo tratto ed è volato fuori dalla pista: osservando le immagini del brutto incidente, è possibile notare un cedimento dei suoi muscoli, probabilmente dovuto alla stanchezza. Secondo le primissime informazione dalla zona mista, riportate dai colleghi di Race Ski magazine, Kosi avrebbe perso conoscenza per qualche istante a causa dell’impatto con la rete di protezione: immediato l’intervento dei soccorritori, con l’atleta che è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Sondalo.

CADUTA KLEMEN KOSI: IL VIDEO

Il portale specializzato riporta di un trauma facciale, varie contusioni e la frattura del setto nasale, ma sono attesi aggiornamenti ufficiali dallo staff che segue lo sloveno. Nato a Maribor, Kosi ha fatto il suo debutto nel Circo bianco nel dicembre del 2006, mentre la sua prima apparizione in Coppa Europa è datata 19 dicembre 2009: 37esimo posto nello slalom speciale di Madonna di Campiglio. Due anni più tardi l’esordio in Coppa del Mondo, non completando la gara in slalom speciale a Kranjska Gora. A Soci 2014 il debutto alle Olimpiadi: 24º nella discesa libera, 29º nel supergigante, 37º nello slalom gigante e non completando lo slalom speciale e la supercombinata. Un altro brutto incidente dopo quello di Marc Gisin in Val Gardena: ecco le immagini della brutta caduta di Klemen Kosi

Klemen #Kosi vola fuori di pista a #Bormio. Lo sloveno è subito stato portato in ospedale pic.twitter.com/GLOyBjalD2 — Giona Maffei (@GionaMaffei) 28 dicembre 2018





© RIPRODUZIONE RISERVATA