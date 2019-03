Incidente nel barese: morti due giovani/ Gravissimo il conducente: alta velocità?

Gravissimo incidente mortale avvenuto la scorsa notte nel barese. Due giovanissimi sono morti e un terzo versa in condizioni disperate a causa forse di una manovra azzardata conseguente l’alta velocità. Stando a quanto riferito in questi ultimi minuti dai principali quotidiani online, l’incidente si è verificato nella notte fra sabato 30 e domenica 31 marzo, nei pressi del ponte che collega Bitonto a Palo del Colle, in provincia di Bari. L’auto, una Fiat Grande Punto Evo, non si sarebbe accorta della rotonda sul ponte, finendo dritta, sfondando il guardrail e uscendo fuori strada: il mezzo si è poi ibaltato su stesso più volte, terminando la propria corsa in un dirupo. Morti praticamente sul colpo due giovanissimi (una ragazza e un ragazzo) di 18 e 20 anni, mentre il conducente si trova al momento in gravissime condizioni presso il policlinico di Bari. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma fra le cause, come detto in apertura, non è da escludere l’alta velocità. Una volta chiamati i soccorsi sono giunti sul luogo gli uomini del 118 con più ambulanze, nonché la polizia di stato e i vigili del fuoco.

INCIDENTE NEL BARESE: MORTI DUE GIOVANI

Per i due giovani di 18 e 20 non c’è stato nulla da fare, mentre il guidatore era ancora in vita subito dopo lo schianto, anche se in gravissime condizioni: «Sono a pezzi. Come credo tutti voi – le parole del sindaco Michele Abbaticchio su Facebook – due ragazzi hanno perso la vita stanotte, giovanissimi, ancora una volta in auto. Un altro lotta per vivere in ospedale. Aspetto le verifiche in corso per capire cosa è accaduto, le cause, tutto il resto. Ma il senso di vuoto è ovunque, non vedo altro». A dare l’allarme sono stati una coppia di amici che viaggiava su un’altra auto, subito dietro quella incidentata. Si tratta purtroppo del secondo incidente gravissimo nel giro di pochi giorni in Puglia. Esattamente una settimana fa, in quel di Brindisi (a San Pietro Vernotico) avevano perso la vita tre ragazzi giovanissimi.

