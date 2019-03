Agropoli, apparizione Gesù tra le nuvole/ Foto “Miracolo? Per chi crede è un segno”

Una foto molto potente e suggestiva sta facendo il giro del web. È stata scattata da un cittadino di Agropoli che, attirato dalla luce calante che illuminava delicatamente le acque del mare, ha notato una figura, quella del Cristo Salvatore. Sembra proprio la figura di Gesù che abbraccia Agropoli. L’immagine dell’apparizione, pubblicata sui social, inevitabilmente è diventata subito virale suscitando molti commenti da parte degli utenti. C’è chi apprezza la foto per la sua indubbia particolarità, chi si sbilancia e afferma di intravedere nella forma di luce una sorta di messaggio divino («Sembra qualcosa di miracoloso, per chi ci crede è un segno»), ma c’è anche chi non vede nulla di trascendente in questa foto. Il programma di Raiuno “La Vita in Diretta” ha voluto intervistare allora chi ha realizzato quello scatto, Alfredo Lo Brutto, il quale ha confessato di aver subito pensato a Gesù quando ha visto quella luce stagliarsi nel cielo e affacciarsi sul mare di Agropoli.

AGROPOLI, APPARIZIONE DI GESÙ TRA LE NUVOLE

«Ho visto questa immagine luminosa, quindi ho scattato quella foto», ha raccontato Alfredo Lo Brutto ai microfoni de “La Vita in Diretta”. Il cittadino di Agropoli, autore della foto diventata subito virale sui social e in rete, ha spiegato che ha subito pensato ad un’apparizione. E ha spiegato il motivo. «Credo che sia stata un’apparizione perché ho provato una grande emozione. Dopo questa esperienza credo ancora di più». Ad Agropoli c’è chi la pensa come lui: «Dio si manifesta come vuole». Non si sbilancia Don Bruno, il parroco di Agropoli, a cui molti fedeli si sono rivolti per chiedere una spiegazione riguardo quell’immagine. Lo ha raccontato lo stesso prete all’inviata della trasmissione di Raiuno. «Le domande riguardavano l’apparizione di Gesù, poi mi hanno chiesto il significato. La foto è suggestiva e quindi possiamo leggerci un significato per noi», ha concluso il parroco, senza però sbilanciarsi.

