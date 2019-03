Ancona, incidente piattaforma petrolifera Eni: un disperso/ Crolla gru, uomo in mare

Risulta ancora disperso l’operaio caduto in mare dopo l’incidente verificatosi questa mattina sulla piattaforma petrolifera Eni “Barbara F” a 60 km dalla costa di Ancona, (circa 32 miglia marine). Come riportato da La Repubblica, le operazioni di ricerca dell’uomo, un dipendente Eni di 63 anni sono condotte da tre sommozzatori dei vigili del fuoco di Ancona. Le comunicazioni, fanno sapere i pompieri, sono piuttosto difficili. I sommozzatori sono stati accompagnati sul luogo dell’incidente, avvenuto intorno alle 7:45 in acque internazionali, dai mezzi della capitaneria di porto del capoluogo marchigiano. Emergono poi ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente: sembra infatti che durante le operazioni di trasbordo di un bombolone di azoto, si sia verificato il cedimento strutturale delle infrastrutture su cui era installata la gru di sollevamento, determinando la caduta in mare della gru e della relativa cabina di comando, all’interno della quale stava operando il 63enne attualmente disperso. (agg. di Dario D’Angelo)

INCIDENTE SU PIATTAFORMA ENI, UN DISPERSO

ANCONA, INCIDENTE SU PIATTAFORMA PETROLIFERA

