Padova, imprenditore suicida nella sua azienda/ Moglie e operaio lo trovano impiccato

Un imprenditore si suicida nel capannone della sua azienda a Peraga di Vigonza, in provincia di Padova. Si tratta di Emanuele Vezzù, 57 anni, titolare della ditta Ital Service che da 40 anni operava nel settore dei ricambi per elettrodomestici: si è impiccato. Il dramma si è consumato questa mattina: l’uomo è uscito alle 7.45. A scoprire il cadavere è stata la moglie che lavorava in azienda, chiamata da un operaio che aveva trovato le porte sbarrate. Sono ancora sconosciute le cause del suicidio, anche perché l’imprenditore non ha lasciato un biglietto per spiegarlo. Ma dalle prime informazioni sommarie sembrerebbe che l’azienda, specializzata nel commercio di ricambi di cucina ed elettrodomestici, stesse attraversando una periodo di difficoltà economica. Non navigava dunque in buone acque e da tempo sarebbe stata attanagliata da problemi di natura finanziaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso.

PADOVA, IMPRENDITORE SUICIDA NELLA SUA AZIENDA

La moglie non riusciva a contattarlo al cellulare, quindi ha raggiunto via Spagna ed è entrata nel capannone dell’azienda insieme all’unico dipendente. Quando hanno trovato il corpo del 57enne hanno subito allertato i soccorsi. Ma vano è stato il tentativo del personale medico, accorso con un’ambulanza del Suem 118. Non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’imprenditore. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri di Pionca di Vigonza con il comandante Fabrizio Donati. A quanto pare, Emanuele Vezzù non aveva mai espresso l’intento di farla finita, un gesto comunque riconducibile alla sua attività lavorativa. «Stavamo facendo il punto sulla situazione dell’azienda, ci restavano da pagare le ultime rate e la maxirata finale del leasing poi il capannone sarebbe diventato nostro e avremmo potuto venderlo – ha dichiarato la moglie dell’imprenditore a Il Mattino di Padova – Ma lui evidentemente l’ha presa come una sconfitta personale».

