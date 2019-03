Francesco Lo Coco è morto/ Suicida il “padre” della cura per la leucemia senza chemio

Comunità scientifica sconvolta per la morte prematura di Francesco Lo Coco, 64 anni, ematologo palermitano di fama mondiale, suicidatosi domenica a Roma gettandosi nel Tevere. Come riportato da Il Messaggero, non sono noti i motivi che abbiano spinto questo luminare, considerato il “padre” della prima terapia per la cura della leucemia senza chemio, a decidere di farla finita. Era seduto ai tavoli di un locale insieme alla compagna e ad un paio di amici: “Scusate, vado al bagno”, avrebbe detto. Lo Coco però non è più tornato: si è gettato sul parapetto e giace a terra senza vita. Un passante ha dato l’allarme, i carabinieri sono intervenuti sul posto fermando quella che sembrava essere a tutti gli effetti una domenica festosa. Era un tipo di poche parole Lo Coco, al punto che nemmeno aveva detto in giro di aver vinto, per il suo prezioso contributo alla ricerca, il prestigioso Premio Carreras.

FRANCESCO LO COCO E’ MORTO, “MENTE GENIALE”

La morte prematura di Francesco Lo Coco, di questo ematologo che grazie ai suoi studi aveva contribuito a affinché la ricerca facesse importanti passi avanti nella lotta alla leucemia fulminante, ha scioccato tutta la comunità medica italiana. In una nota, il presidente della Commissione Sanità del Senato Pierpaolo Sileri, ha commentato:”Con la scomparsa di Francesco Lo Coco, professore di Ematologia all’Università di Roma Tor Vergata, se ne va un amico, con cui ho condiviso molto della mia vita umana e professionale, e una mente geniale, un professionista come ce ne sono pochi. Ci ha aiutato a sconfiggere la leucemia fulminante senza chemioterapia. Una scoperta che gli valse tanti premi, un lavoro dedicato agli altri come tutta la sua vita che non solo lo ha reso famoso in Italia e all’estero, ma lo ha fatto amare da tutti. La mia fortuna è stata conoscerlo e condividere con lui lavoro e amicizia”.

