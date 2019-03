Alessio Vinci, morto suicida a Parigi/ Il giallo del messaggio in codice

“E.T.P. je sais CAM 381ASLCM”: basta forse riuscire a decifrare questa sigla apparentemente senza senso per riuscire a venire a capo della morte assurda di Alessio Vinci, il 18enne di Ventimiglia morto suicida a Parigi dopo essersi lanciato da una gru alta 45 metri. Del suo caso parlerà anche oggi la trasmissione Chi l’ha visto?, che la settimana scorsa ha lanciato un appello ai suoi telespettatori affinché li aiutino a decifrare il messaggio lasciato da Alessio nella stanza d’albergo che l’ha ospitato prima di morire:”Non voglio dirvi perché ho fatto quel che ho fatto, ma voi potrete sapere che io sono solo una persona che è troppo stanca per andare avanti. Se mi ricordate come un giovane pazzo, me ne frego di quello che penserà la gente. Chiedo soltanto una cosa e io so che qualcuno lo farà. Fate vedere a tutti questo messaggio”. Segue la sigla di cui sopra: “E.T.P. je sais CAM 381ASLCM”. Cosa vuol dire? E perché le prime tre lettere del codice erano anche marchiate a fuoco sul fondo della sua scrivania?

ALESSIO VINCI, MORTO SUICIDA A PARIGI

Gli inquirenti che indagano sulla morte di Alessio Vinci per capire quali siano i motivi – che ancora sfuggono – che lo hanno portato a farla finita hanno iniziato ovviamente a formulare alcune ipotesi su quel messaggio in codice. Come riportato da Next Quotidiano, la sigla E.T.P. potrebbe riferirsi alla Electronic Communication Platform, ovvero la rete di telecamere della polizia stradale del Piemonte. Se questo ragionamento si rivelasse corretto il numero successivo con l’abbreviazione potrebbe stare ad indicare una telecamera. Un’altra ipotesi riguarda invece gli ETP, strumento finanziario che segue l’andamento di un paniere di titoli sottostanti. Per rendersi conto di quanto sia complicato venire a capo di questa vicenda basta aggiungere un’altra ipotesi percorribile: ETP è infatti la sigla utilizzata per indicare l’eteroplasia, un tumore, ma il giovane non era malato. Il mistero, fittissimo, resta: c’è la soluzione a questo terribile giallo nel messaggio in codice lasciato da Alessio Vinci?

