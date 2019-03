Gessica Lattuca non è nel cimitero di Favara/ La madre “Sono disperata, aiutatemi”

Continua ad essere un mistero la scomparsa di Gessica Lattuca, la giovane donna di quattro figli scomparsa da Favara lo scorso 12 agosto. Una supertestimone aveva riferito di aver ascoltato una conversazione telefonica fra il padre della scomparsa e un’altra persona, in cui faceva capire che il corpo di Gessica si trovasse in uno dei loculi dei coniugi Michele Mendolia e Rosaria Licata. Entrambe le tombe sono state aperte, ma all’interno non è stato trovato il corpo della donna. Ne era convinta la madre della scomparsa, la signora Giuseppina, che stamane è stata intervistata dai microfoni del programma Rai, Storie Italiane, giunti presso il cimitero di Favara per l’estumulazione: «Sono disperata, sono quindici giorni che mi dicono che Gessica è all’interno di uno dei loculi. All’inizio ho creduto alla storia, pensando che realmente potesse essere nascosta in una delle due tombe, non mi sarei stupita di fronte ad una cosa del genere, ma con il passare del tempo ho capito che alla fine mia figlia non era lì».

GESSICA LATTUCA NON È NEL CIMITERO DI FAVARA

La madre spera che qualcuno parli, che possa raccontare la verità e svelare finalmente dove si trova Gessica Lattuca: «Spero che mia figlia sia ancora viva – prosegue – anche se è stata sequestrata. Nessuno mi ha mai telefonato, nessuna lettera, nulla, ma sento che Gessica è ancora viva, in cuor mio sono convinta. Stamattina appena alzata mi sono detta “E’ inutile che aprono le tombe, Gessica non c’è”. Le sono sempre stata accanto, non l’ho mai lasciata sola, e sono convinta che lei è ancora fra noi». Negli ultimi giorni si è parlato di possibili traffici di sostanze stupefacenti dal Belgio (dove Gessica aveva dei parenti), all’Italia, nonché di giri di prostituzione, ma la madre sembra escludere categoricamente tali dicerie: «In Belgio si trovava con delle persone serie, si tratta di indiscrezione false. Escludo sia finita in un giro di prostituzione anche perché non aveva mai un euro in tasca». Quindi il disperato appello finale: «Se sapete qualcosa ditelo, parlate con i magistrati o con me, non ce la faccio più perfavore».

