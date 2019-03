Anziani sposi costretti a separarsi dopo 60anni/ D’Urso li fa rincontrare “ci amiamo”

Barbara D’Urso “novella” Raffaella Carrà: da qualche tempo la regina di Pomeriggio 5 ha deciso di intraprendere la funzione che storicamente apparteneva alla Raffa nazionale e poi anche a Maria De Filippi. Ricomporre famiglie, vendicare ingiustizie e risolvere “problemi” d’ogni sorta: una sorta di costante filo diretto con il pubblico, la storia di oggi riguarda Aldo e Giordana, anziani sposi ancora innamoratissimi che dopo 60 anni sono stati costretti a “separarsi” perché ricoverati in due strutture diverse dopo le complicanze delle loro malattie. «Aldo è finito in sedia a rotelle e ha iniziato a sentirci sempre meno, mentre Giordana è stata colta da alcuni problemi all’anca», spiega Ravenna Today nel raccontare la storia della loro vita, commovente e sorprendente. Non hanno figli e le poche risorse economiche non permettevano il ricovero nella stessa struttura: per questo motivo vivono separati da qualche mese ma nonostante la tristezza e il dolore dei due “sposini” Aldo non si è dato per vinto e ogni giorno si mette a scrivere bellissime lettere d’amore alla sua Giordana “lontana”.

SEPARATI A FORZA, OGGI SI RINCONTRANO

Come racconta ai colleghi di Ravenna Today la figlia di una compagna nella casa di riposo di Aldo «Lo vedevo sempre in disparte da solo, parlava poco. Poi piano piano siamo diventati amici. Mi ha raccontato della sua tragica situazione. La sua pensione è bassissima, prende circa 250 euro al mese. I soldi scarseggiano, la moglie Giordana presto dovrà essere operata all’anca. Hanno pochissimi parenti, tutti anziani, e mentre tutti gli altri ricevono tante visite ogni giorno Aldo è sempre da solo. Giordana si trova in una casa di riposo del ravennate, e oltre a vivere separati non riescono mai a vedersi perchè non hanno parenti che possano farli incontrare». In una delle lettere di risposta al suo Aldo, la sposina Giordana scrive «Aldo mio adorato, vorrei dirti tante cose buone, ma sono certa che tu le immagini perchè la situazione e le preoccupazioni sono simili. Sento la tua presenta continuamente accanto a me». Aldo piange e ripete ai suoi compagni di struttura come la sua Giordana «la sposerei altre mille volte», ma vorrebbe rivederla e poter vivere con lei gli ultimi anni della loro esistenza. Pomeriggio 5 non si è lasciato scappare l’occasione di uno “scoop” con “happy end” annesso e nella puntata di oggi troveranno il modo di farli rincontrare ponendo possibile il sogno che in cuore covano da mesi i “promessi sposi” del Forlivese.

