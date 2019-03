Biscotti con la Nutella/ La Ferrero lancia il nuovo prodotto, ma…

I biscotti con la Nutella saranno lanciati presto dalla Ferrero che però ha preso la curiosa decisione di non sviluppare il prodotto, al momento, in Italia. Si tratta di un biscotto di frolla con al suo interno un cuore pieno di dolcissima Nutella. La crema al cioccolato ha conquistato tutto il mondo, ma curiosamente al momento il nuovo prodotto sarà lanciato solo in Francia. La scelta pare sia dettata da ragioni di mercato, perché da sempre l’azienda piemontese punta su quello che può essere considerato un effetto sorpresa. Al momento gli attesissimi biscotti non sono in commercio, ma in alcune zone di Parigi si possono già assaggiare. Per esempio la Ferrero ha organizzato degli spazi-assaggio alla stazione di Saint-Lazare. Il lancio ufficiale del prodotto arriverà tra due mesi con la possibilità di segnalare online, tramite apposita piattaforma, i negozi dove sono riusciti ad acquistare i biscotti.

Biscotti con la Nutella: arriveranno in Italia?

Al momento la produzione dei biscotti con la Nutella non è prevista per l’Italia anche se non è da escludere che presto potremo acquistarli e mangiarli anche da noi. Il web ci offre l’opportunità di poterli magari comprare anche online, ma nei negozi fisici in un primo momento non saranno a disposizione. La sensazione è che la Ferrero abbia deciso di far crescere l’attesa, o l’hype come piace dire ai giovani in questo periodo. Di certo la Nutella è un marchio che attira sempre il pubblico di tutte le età e l’idea che non si possa trovare in Italia potrebbe paradossalmente aumentarne in maniera vertiginosa la vendita nel momento in cui poi li troveremo effettivamente a disposizione. Sul gusto non ci sono dubbi così come sulla qualità perché Ferrero è da sempre in questi casi una vera e propria garanzia.

