IL SIMBOLOTTO CHIUDE LA SETTIMANA DI ESTRAZIONI

Poker del Simbolotto con la quarta e ultima estrazione della settimana, con cui provare a fare bis, se siete fortunati anche al Lotto, o semplicemente un solo colpo. Tra non molto si terrà la nuova estrazione, quella di oggi, sabato 14 dicembre 2024, nel pieno del viaggio tra le ruote del Lotto, quindi scopriremo la speciale cinquina fatta di numeri vincenti e simboli corrispondenti, visto che questo gioco si differenzia dagli altri anche, e soprattutto per la presenza appunto di simboli, non solo numeri. Ma sono tanti gli aspetti che lo rendono particolare, a partire dalla modalità di gioco, estremamente semplice.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 13 Dicembre 2024

Infatti, non ci sono sogni o fatti da interpretare con la Smorfia per provare a tirar fuori una combinazione da giocare, perché la cinquina di simbolotti viene assegnata in maniera automatica dal sistema quando si effettua la giocata al Lotto, alla ruota in promozione che, nel caso del mese di dicembre, è quella di Venezia. Inoltre, non c’è neppure un importo da corrispondere, visto che la schedina è gratuita, si tratta, quindi, di un’occasione di vincita aggiuntiva per la quale non pagherete assolutamente nulla.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 13 dicembre 2024

COME SONO CAMBIATE LE STATISTICHE OGGI

Le novità arrivano dalle statistiche, perché, ad esempio, qualcosa è cambiato nel podio dei numeri e simboli frequenti del Simbolotto dopo l’estrazione di ieri. In vetta resta sempre 33 elica con le sue 120 frequenze, così come 18 cerino e 29 diamante conservano il secondo posto restando a quota 116 frequenze, non essendo usciti anche loro nell’ultimo concorso. Ma il podio non è più condiviso da due simbolotti: se l’è preso 13 rana, salito a quota 115, mentre 7 vaso è sceso al quarto posto con 114 frequenze. Quindi 12 soldato è scivolato al quinto posto a quota 112.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 12 Dicembre 2024

Non ci sono, invece, scossoni nella top five dei ritardatari del Simbolotto, perché nessuno di questi simbolotti ha fatto la sua apparizione. Quindi 37 e 21 lupo sono saliti a 30 ritardi, confermando il primo posto; al secondo resta 45 rondine con 25 assenze, due in più di 41 buffone e 20 festa che chiudono il podio. Alle loro spalle, ecco 26 elmo e 27 scala, rispettivamente a quota 22 e 17 assenze.