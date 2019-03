Olga Matei, sentenza choc/ Pena dimezzata al killer: tempesta emotiva (Quarto Grado)

Ha scatenato una vera e propria bufera la sentenza della Corte d’Appello d’Assise di Bologna per il delitto di Olga Matei: la pena comminata al killer Michele Castaldo è stata dimezzata da 30 a 16 anni di reclusione. La 46enne venne uccisa a mani nude lo scorso 5 ottobre del 2016 a Riccione dal suo compagno, che secondo i giudici era in preda a una tempesta emotiva, idonea a influire sulla misura della responsabilità penale. Il pg Paolo Giovagnoli aveva chiesto la conferma della pena comminata in primo grado, ma la Corte ha deciso diversamente: oltre alla confessione dell’omicida, è stata presa in considerazione la forte gelosia provata dall’uomo «a causa delle sue poco felici esperienze di vita una soverchiante tempesta emotiva e passionale che si manifestò subito dopo anche col teatrale tentativo di suicidio».

OLGA MATEI, SENTENZA CHOC

Grande sconcerto a Riccione per la sentenza della Corte d’Appello d’Assise. Tiziana Alario, un’amica di Olga, ha chiesto giustizia ai microfoni di Mattino 5: «Non sono d’accordo con la sentenza, venerdì abbiamo organizzato una fiaccolata contro la sentenza e in onore di Olga e di tutte le donne». Tiziana, che ha conosciuto la 46enne moldava quando ha portato la bimba alla scuola materna, ha aggiunto: «Stavano insieme da pochissimo, da appena un mese. Aveva capito subito dai messaggi e dalla sua gelosia non giustificata che era un violento, aveva deciso di mollarlo: alla fine era una frequentazione. Si erano conosciuti a un compleanno, si conoscevano da tre mesi. Chiedo solo giustizia e per tutte le donne». Un pensiero per la bimba di Olga, rimasta senza la sua mamma: «Sono state tolte due vite, quella di Olga e quella della sua bambina».

LA PROTESTA DELLE ASSOCIAZIONI

Sono state diverse le iniziative intraprese per chiedere giustizia per Olga Matei, con il Mama’s club di Ravenna che ha deciso di modificare il programma della serata di venerdì 8 marzo, giorno in cui si celebra la festa della donna. Ecco le parole dell’associazione riportate da Ravenna Today: «La pena dimezzata è avvenuta in prossimità dell’otto marzo, giornata internazionale della donna che intende ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo. Per queste ragioni aderiamo allo sciopero internazionale indetto dai movimenti delle donne». Anche Linea Rosa, Casa delle Donne e Unione donne italiane hanno preso posizione: «Siamo stupite e indignate per questa sentenza. Ci opponiamo con forza a una cultura sociale, politica e giuridica che giustifica la violenza maschile sulle donne in nome delle “passioni e del troppo amore”, nascondendo le dinamiche di potere e di controllo esercitate nei confronti delle donne. Nel 2018 è stata uccisa una donna ogni tre giorni: i femminicidi continuano a essere una tragica conseguenza per le donne che vogliono liberarsi da relazioni soffocanti e violente. Ci uniamo alle donne bolognesi nel sostenere la Procura Generale di Bologna che farà ricorso in Cassazione contro la sentenza e continueremo a mobilitarci fino a quando non ci sarà una vera giustizia per tutte le donne».



